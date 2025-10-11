З'явилася інформація, що Росія, ймовірно, втратила дуже цінний гелікоптер Ка-52. Раніше окупанти часто використовували його проти Сил оборони, але згодом все змінилось.

Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів в етері 24 Каналу, що Ка-52 є потужною бойовою одиницею, яку росіяни мають на озброєнні. Це легендарний гелікоптер, але його ефективність останнім часом значно зменшилась.

Що відомо про гелікоптер Ка-52?

Костянтин Криволап зауважив, що протягом 2022 та 2023 років гелікоптер Ка-52 активно виконував бойові завдання, намагаючись знищувати українську бронетехніку.

У нього спочатку все виходило, а потім його почали атакувати й він зменшив кількість вильотів,

– сказав експерт з авіації.

Він зауважив, що у 2024 році був випадок, коли український дрон ледь не підбив цей гелікоптер, проте йому вдалось ухилитись від зіткнення, однак зараз це була спланована атака. Силам оборони вдалось спіймати Ка-52.

Чи були вже збиття Ка-52?