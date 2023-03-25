Збереження заповідника під загрозою: окупанти встановили повний контроль над "Асканією Новою"

Російські загарбники прийшли у Біосферний заповідник "Асканія Нова" та заявили про призначення так званого їхнього "директора". Вороги навіть внесли заповідник до їхнього "реєстру".

Проте окупанти навіть не спромоглись вписати правильного його назву, адже не вказали, що це заповідник імені Фрідріха Едуардовича Фальц-Фейна, який у 1898 році заснував його.

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Що відомо про прихід окупантів у заповідник

Змушені повідомити про встановлення окупаційною адміністрацією фактичного контролю над Біосферним заповідником "Асканія-Нова" імені Фрідріха Едуардовича Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України,

– повідомили в заповіднику.

На сайті розповіли, що 20 березня 2023 року в установу прибули вороги:

перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко;

так званий виконувач обов'язків "губернатора" Херсонської області, колаборант Владімір Сальдо;

невідома особа у ролі "директора", призначеного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области" Дмітрій Мєщєряков.

Окрім того, у так званій російській "выписке из единого государственного реестра юридических лиц", Мєщєряков "зареєстрував" "Государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" без імені Фрідріха Едуардовича Фальц-Фейна.

До так званого єдиного державного реєстру юридичних осіб Росії дані внесли 7 березня 2023 року.

Так, подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення – Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Фрідріха Едуардовича Фальц-Фейна (Сертифікат ЮНЕСКО від 15 лютого 1985 року) – не може бути забезпечене українською адміністрацією та знаходиться під безпосередньою загрозою,

– заявили в заповіднику.

Там запевнили, що наразі персонал працює в заповіднику та доглядає за колекціями. Також пригадали, що раніше, попри відсутність видатків, порушену транспортну логістику та інші організаційні проблеми заповідник працював та виконував всю необхідну роботу в українському форматі.

Заповідник "Асканія Нова" / Фото заповідника

Фінансували заповідник Україна, країни ЄС та США. За ці кошти купували:

корм для тварин;

паливно-мастильні матеріали;

ветеринарні препарати;

будівельні матеріали для ремонту вольєрів та приміщень, де утримують тварин;

обладнання, запчастини та технічні засоби, потрібні для охорони, життєзабезпечення та обслуговування зоопарку і дендропарку.

Ми зробили усе залежне від нас і протримались з гідністю! Надалі підтримку роботи заповідника коштом благодійних надходжень не можемо здійснювати до звільнення Лівобережної Херсонщини з-під російської окупації,

– заявили в заповіднику.

Вони попросили людей перерахувати гроші, щоб матеріально підтримати працівників, які відмовились працювати на окупантів. Реквізити надали на сайті.

"Ця допомога буде не менш важливою, адже наступне відновлення заповідника після звільнення залежатиме саме від цих Людей", – заявили у "Асканії Новій".

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Коротко про заповідник "Асканія Нова"