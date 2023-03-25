Сохранение заповедника под угрозой: оккупанты установили полный контроль над "Асканией Новой"

Российские захватчики пришли в Биосферный заповедник "Аскания Нова" и заявили о назначении так называемого их "директора". Враги даже внесли заповедник в их "реестр".

Однако оккупанты даже не смогли вписать правильное его название, ведь не указали, что это заповедник имени Фридриха Эдуардовича Фальц-Фейна, который в 1898 году основал его.

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Что известно о приходе окупантов в заповедник

Вынуждены сообщить об установлении оккупационной администрацией фактического контроля за Биосферным заповедником "Аскания-Нова" имени Фридриха Эдуардовича Фальц-Фейна Национальной академии аграрных наук Украины,

– сообщили в заповеднике.

На сайте рассказали, что 20 марта 2023 года в учреждение прибыли враги:

первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко;

так называемый исполняющий обязанности "губернатора" Херсонской области, коллаборант Владимир Сальдо;

неизвестное лицо в качестве "директора", назначенного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области" Дмитрий Мещеряков.

Кроме того, в так называемой российской "выписке из единого государственного реестра юридических лиц" Мещеряков "зарегистрировал" "Государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" без имени Фридриха Эдуардовича Фальц-Фейна.

В так называемый единый государственный реестр юридических лиц России данные внесли 7 марта 2023 года.

Так, дальнейшая сохранность природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения – Биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Фридриха Эдуардовича Фальц-Фейна (Сертификат ЮНЕСКО от 15 февраля 1985 года) – не может быть обеспечена украинской администрацией и находится под непосредственной угрозой,

– заявили в заповеднике.

Там заверили, что персонал работает в заповеднике и ухаживает за коллекциями. Также вспомнили, что, несмотря на отсутствие расходов, нарушенную транспортную логистику и другие организационные проблемы заповедник работал и выполнял всю необходимую работу в украинском формате.

Заповедник "Аскания Нова" / Фото заповедника

Финансировали заповедник Украины, страны ЕС и США. За эти средства покупали:

корм для животных;

горюче-смазочные материалы;

ветеринарные препараты;

строительные материалы для ремонта вольеров и помещений, где содержат животных;

оборудование, запчасти и технические средства, необходимые для охраны, жизнеобеспечения и обслуживания зоопарка и дендропарка.

Мы сделали все зависящее от нас и продержались с достоинством! В дальнейшем поддержку работы заповедника за счет благотворительных поступлений не можем осуществлять до освобождения Левобережной Херсонщины из-под российской оккупации,

– заявили в заповеднике.

Они попросили людей перечислить деньги, чтобы материально поддержать работников, отказавшихся работать на оккупантов. Реквизиты предоставили на сайте.

"Эта помощь будет не менее важна, ведь последующее восстановление заповедника после освобождения будет зависеть именно от этих Людей", – заявили в "Аскании Новой".

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Кратко о заповеднике "Аскания Нова"