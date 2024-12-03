Росіяни захопили рекордну кількість територій з березня 2022 року: Тимочко пояснив причину

Загалом у 2024 році Росія змогла окупувати у шість разів більше території, ніж 2023 року. Причина – за крайній рік, коли лінія фронту була майже нерухома, окупанти за допомогою авіації повністю знищили позиції українських воїнів, вони не змогли їх утримувати й вимушено відступали.

Позаяк Україна не має засобів для боротьби з російськими КАБами. Військові знищують лише носії, але й це дуже складно. Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, наголосивши, що затримки у постачанні зброї союзниками та антимобілізаційна кампанія також посприяла просуванню ворога.

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Детально про те, як росіянам вдалося захопити рекордну кількість територій

Упродовж листопада російським військам вдалося взяти під свій контроль 725 квадратних кілометрів території України, що стало рекордом з березня 2022 року. За словами Тимочка, до цього призвела ситуація, яку Росія творила крайній рік.

Тоді лінія фронту була майже нерухома. Росіяни безперервно завдавали ударів по українських позиціях та населених пунктах. Коли ж відбулося тотальне знищення лінії, яку тримали українські військові у плані інфраструктури та неможливості її використання, їм довелося відходити.

Якщо раніше росіяни переважно використовували артилерію та вогневий вал, снаряди якої важать від 24 до 80 кілограмів, то вже більш як рік щодоби скидають понад 300 керованих авіабомб вагою від 250 кілограмів до 3 тонн на позиції Сил оборони. Різниця суттєво відчутна.

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Та й боротися з артилерією українським військовим було набагато легше. Про це свідчить статистика втрат ворога, який втрачав від 30 до 50 одиниць техніки на добу. Водночас з авіацією складніша ситуація, якщо вдавалося знищити кілька літаків, винищувачів та гелікоптерів щомісяця, це вже було непоганим результатом. Цим росіяни й користувалися.

З другого боку, ми у себе також стикнулися з низкою проблем. Це і пауза в постачанні зброї нашими союзниками, інертно в часі воно дало результат. Також спрацювала антимобілізаційна кампанія в Україні. Працювала російська пропаганда й свої "герої" підсилили,

– підкреслив Іван Тимочко.

І додав, що якогось моменту війна в Україні стане для Росії неперспективною ні у військовому, ні в політичному плані. Тоді можна буде сказати, що ворог відступатиме. Коли – важко сказати. Найгірше – не будувати коротких часових проміжків. Водночас сподіватися, що слова президента та низки політиків про перспективу припинення вогню у 2025 році дійсно стануть реальністю.

Зазначимо, у листопаді російська армія зазнала найбільших втрат у живій силі з лютого 2022 року, втративши 45 720 військових через інтенсивні "м'ясні штурми".