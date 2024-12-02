Такою інформацією з 24 Каналом поділився заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич. За його словами, лише 10% окупантів вдається доходити до позицій, які їм наказали захопити.

Цікаво Три варіанти розвитку подій: у ГУР розповіли подробиці участі військових КНДР у війні з Україною

Як росіяни не рахуються з втратами

"М'ясні штурми", їх ще називають "штурми піхоти". Інколи без підтримки будь-якої бронетехніки. Саме тому зазнають шалених втрат. Приблизно 10% особового складу доходять до позиції, які їм наказали захопити", – наголосив Маляревич.

Дивіться також Багато загиблих, зокрема офіцери: ЗСУ вдарили по окупантах під час їхнього шикування, – ЗМІ

Тобто зі 100 окупантів доходять 10, а з 10 – лише 1. Потім вони знову рухаються по трупах "трьохсотих" і не забирають їх, тому що їм потрібно виконати поставлене завдання. Росіяни прямолінійні у своїх рухах та не цінують своє життя та життя солдатів.

Це така притаманна російська військова філософія,

– зазначив заступник комбата "Ахіллес".

Іноді ворог досягає результату, оскільки, попри втрати, продовжує намагатися захопити якусь територію. Чим більше окупує, тим більше зможе поставити на кін під час якихось можливих переговорів.

До слова, станом на 2 грудня українські захисники ліквідували 1790 російських загарбників. Від початку вторгнення Росія втратила орієнтовно 743 920 солдатів.