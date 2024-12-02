Станом на ранок 2 грудня агресор уже втратив у повномасштабній війні проти України понад 743 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога

  • Особового складу – близько 743920 (+1790),
  • танків – 9478 (+9),
  • бойових броньованих машин – 19397 (+28),
  • артилерійських систем – 20953 (+30),
  • РСЗВ – 1253 (+0),
  • засобів ППО – 1019 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19886 (+83),
  • крилатих ракет – 2852 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30606 (+99),
  • спеціальної техніки – 3619 (+0).

втрати ворога на 2 грудня 2024 рокуВтрати ворога на 2 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ