По состоянию на утро 2 декабря агрессор уже потерял в полномасштабной войне против Украины более 743 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага

Личного состава – около 743920 (+1790),

танков – 9478 (+9),

боевых бронированных машин – 19397 (+28),

артиллерийских систем – 20953 (+30),

РСЗО – 1253 (+0),

средств ПВО – 1019 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19886 (+83),

крылатых ракет – 2852 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 30606 (+99),

специальной техники – 3619 (+0).