По состоянию на утро 2 декабря агрессор уже потерял в полномасштабной войне против Украины более 743 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага
- Личного состава – около 743920 (+1790),
- танков – 9478 (+9),
- боевых бронированных машин – 19397 (+28),
- артиллерийских систем – 20953 (+30),
- РСЗО – 1253 (+0),
- средств ПВО – 1019 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19886 (+83),
- крылатых ракет – 2852 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 30606 (+99),
- специальной техники – 3619 (+0).
Потери врага на 2 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ