Деталі передає 24 Канал, посилаючись на Reuters. Нагадаємо, під час візиту Шольца до Києва мовилося про те, що деякі безпілотники Україна виробляє разом з Німеччиною.

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Україна розробляє дрони-приманки та перехоплювачі "Шахедів"

Я думаю, що наступного року значно збільшиться відсоток автономних дронів з наведенням на ціль. Можливо, ми побачимо перші реальні застосування роїв дронів, хоча і не в масовому масштабі. Перші кроки будуть зроблені,

– заявив Федоров.

Зараз для України важливіше працювати над зв'язком і методами запуску далекобійних ударних дронів. Росіяни моніторять пуски наших БпЛА і стали робити це краще. Тому є потреба змінювати власні підходи.

"Українське виробництво безпілотників дальнього радіуса дії збільшилося в десятки разів з 2023 року, а президент Володимир Зеленський має намір випустити 30 000 одиниць зброї дальнього радіуса дії наступного року", – пишуть Reuters.

Окупанти щомісяця запускають багато дронів-приманок, щоб обманути українську ППО. Але Київ теж використовує такі приманки. А ще працює над безпілотниками, які зможуть перехоплювати "Шахед".

На фронт поставили 1,3 мільйона БпЛА, в тому числі FPV. А загалом цього року уклали контракт на закупівлю 1,6 мільйона безпілотників.

