2 грудня до Києва несподівано завітав Олаф Шольц. Разом із президентом Зеленським він оглянув нові безпілотники, які Україна виготовила у співпраці з Німеччиною, передає 24 Канал з посиланням на пост Зеленського у соцмережі "Х".
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Київ і Берлін спільно виробляють дрони
За словами глави держави, німецькому канцлеру показали дрони з розумним компонентом. Серед них – повітряні та наземні безпілотники, FPV-дрони, системи керування. Також з іноземним гостем поспілкувалися представники компаній-виробників.
Дуже важливо, що таку зброю Україна виготовляє та у співпраці з Німеччиною,
– наголосив президент.
Зеленський підкреслив, що ця зброя допомагає нашим захисникам, і подякував Берліну за важливу підтримку нашого оборонного потенціалу.
Шольцу та Зеленському презентували дронові розробки / Фото соцмережа "Х" Зеленського
Шольц оглядає нові українські БпЛА: дивіться відео
До слова, канцлер Німеччини анонсував передачу Україні до кінця року пакету військової допомоги на 650 мільйонів євро.