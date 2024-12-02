Таку думку в етері 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що візит Шольца – це можливість продемонструвати, що Німеччина не відходить від України й готова допомагати.

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Піар для канцлера Німеччини

Німеччина, як наголосив експерт, залишається основною економікою Європейського Союзу і її очолює Шольц.

Думаю, що після дзвінка до Путіна треба було певним чином для балансу зробити хід в інший бік для демонстрації кращих стосунків з Україною. Тому цей візит відбувся,

– озвучив Ус.

Експерт нагадав, що Шольц був з візитом в Україні у 2022 році, а увесь 2023 і 2024 – ні, а далі вибори в Німеччині. То ж, на думку Уса, йому потрібно отримати певний піар з українського питання, бо опозиція може перехопити в нього "українську карту".

Що показують візити європейських політиків до Києва

Напередодні в українських ЗМІ була інформація, що центр Києва 2 листопада буде перекритий. Це був натяк на приїзд важливого гостя.

1 грудня прибула делегація новообраного складу Європейської комісії, зокрема верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, комісарка з розширення Марта Кос, президент Євроради Антоніу Кошта. Наступного дня приїхав голова найбільшої економіки ЄС – Шольц.

Через побоювання того, що США можуть зменшити допомогу Україні, зі слів Уса, є очікування, що Європейський Союз тепер почне відігравати серйознішу роль в підтримці ЗСУ.

Ці візити у перші 2 дні грудня як раз демонструють той факт, що Європа з Україною буде! І якщо Україні дехто скаже, що на тлі того, що США не будуть допомагати, їй треба здавати свої позиції, вона може відповісти, що тепер підсилять її підтримку країни ЄС,

– наголосив Ус.

До того ж є постійна взаємодія українського уряду з представниками Південної Кореї. Тому, якщо США дійсно знизять рівень взаємодії з Україною, то він може підвищитися завдяки ЄС, Японії та Південній Кореї. Україна, в чому впевнений експерт, наодинці не залишиться.