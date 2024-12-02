Німецький очільник проведе переговори із президентом Зеленським. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Олафа Шольца.

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Німеччина передасть Україні нове озброєння

Шольц запевнив, що Німеччина залишиться найсильнішим прихильником України в Європі.

Планується, що нова партія німецького озброєння надійде ще до кінця 2024 року.

При зустрічі з Зеленським я озвучу додаткові озброєння на 650 мільйонів євро, які мають бути поставлені в грудні,

– написав Шольц.

До слова, Шольц приїхав до України у понеділок, 2 грудня, вперше за 2,5 роки. Його візит був неанонсований.

"Понад 1000 днів Україна героїчно захищалася від нещадної російської агресії… Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що ми говоримо", – сказав німецький канцлер одразу після прибуття до Києва, повідомляє Spiegel.