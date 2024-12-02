2 декабря Киев неожиданно посетил Олаф Шольц. Вместе с президентом Зеленским он осмотрел новые беспилотники, которые Украина изготовила в сотрудничестве с Германией, передает 24 Канал со ссылкой на пост Зеленского в соцсети Х.

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Киев и Берлин совместно производят дроны

По словам главы государства, немецкому канцлеру показали дроны с умным компонентом. Среди них – воздушные и наземные беспилотники, FPV-дроны, системы управления. Также с иностранным гостем пообщались представители компаний-производителей.

Очень важно, что такое оружие Украина производит и в сотрудничестве с Германией,

– сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что это оружие помогает нашим защитникам, и поблагодарил Берлин за важную поддержку нашего оборонного потенциала.

Шольцу и Зеленскому презентовали дроновые разработки / Фото соцсеть Х Зеленского

Шольц осматривает новые украинские БПЛА: смотрите видео

К слову, канцлер Германии анонсировал передачу Украине до конца года пакета военной помощи на 650 миллионов евро.