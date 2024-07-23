Можливо, це "чорний лебідь" для Кремля: як проблеми з електропостачанням б'ють по Росії

Путінський режим стверджує, що проблеми зі світлом у Росії виникли через неполадки на турбогенераторі Ростовської АЕС. Хоча дотепер продовжується експорт електроенергії у треті країни, і відповідно росіяни сидять без електрики.

Цей факт неабияк обурив населення, і вони навіть вийшли на стихійний мітинг. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, що даний випадок може стати "чорним лебедем" для Кремля і запустити серйозні процеси.

Цікаво Проблеми з електроенергією Росії можуть вплинути на бойові дії, – ексспівробітник СБУ

Як росіяни страждають без світла

Відключення світла – єдине, що змусило росіян вийти на вулицю. Ані війна та загибелі родичів, ані блокування інтернету та обмеження виїзду за кордон взагалі не стимулювало російські населення мітингувати.

На думку Івана Ступака, обмеження споживання електроенергії може стати "чорним лебедем", який змусить росіян щось робити з кремлівською владою. Вони вже почали перекривати вулиці. Адже в одних світла немає 2 – 3 години на добу, в інших – три дні. Російське населення жаліється, що псуються продукти й страшенна спека.

Що для України найважливіше у цій історії

"Однак насамперед невідоме командування повинне сконцентруватися на знищенні безпілотниками об'єктів енергетики, які забезпечують електроенергією російське військове командування: живлять штаби; великі угруповання військ; радіолокаційні станції, під'єднані до підприємств оборонної галузі; заводи, де плавлять метал та виготовляють танки", – наголосив ексспівробітник СБУ.

Немає плавленого металу – немає виготовлених деталей – немає готового озброєння. Крім того, важливо завдавати ударів по квазі військових об'єктах. До прикладу, конструкторські бюро чи дослідницькі центри, які розробляють макети ракет. Відсутнє світло – не працюють комп'ютери та принтери. Відповідно технологічний процес зупинився. Це є найголовнішим завданням.

Водночас "побічна" історія – спроба спровокувати людей вийти на протести, аби ті перекривали дороги і створювали осередки соціальної напруги. За словами Ступака, Україна живе за давнім правилом: сподівайся на краще, але готуйся до гіршого.

Тож, готуймося до того, що немає таких обставин, які могли б змусити російське цивільне населення змінити щось у Росії. Вони на таке неспроможні, але зрештою певні фактори з'являються. Будемо сподіватися, що таких незгод у росіян ставатиме дедалі більше,

– констатував Іван Ступак.