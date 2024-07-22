Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, що війна нарешті прийшла в домівки росіян. Відключення світла в Росії це наслідки, зокрема, і агресії Москви проти Києва.

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Зло повертається

Оскільки окуповані регіони України також живляться від Ростовської АЕС, то можливо вона не витримала навантаження, що призвело аварії.

В Краснодарському краї зараз триває велика спека, температура повітря сягає +39 градусів. Відповідно під час відключення світла не працюють помпи, які качають воду. Через відключені холодильники псуються продукти, їсти немає чого, приготувати немає на чому.

Як то кажуть – розпалюйте вогнища, тому що інших варіантів немає. Росіяни нарешті зрозуміють, що "бумеранг" – це таке правило людської долі: коли вчиняєш зло, воно рано чи пізно до тебе повернеться. Тому ті, хто мовчки погоджувався з Владіміром Путіним, коли він вирішив захопити Україну, дістали наразі тільки відключення світла. А далі може бути щось гірше,

– наголосила опозиціонерка.

Коли відбуваються такі життєві труднощі, люди, за її словами, раптово усвідомлюють, що війна – це погано, хоча ще вчора вони це нібито не розуміли.

А коли вони посидять кілька днів без електроенергії, то до них може дійти, що це імовірно трапилось через війну. Тому росіянам вже час діяти – брати вили та йти на Кремль,

– зауважила Ольга Курносова.

Нагадаємо, що через аварію на Ростовській АЕС, у Краснодарському краї тривають відключення електроенергії. У Краснодарі місцеві жителі по 12 – 15 годин на добу сидять без світла та води. Це змусило їх вийти на протести і навіть перекрити вулицю. Також через відключення світла у Єйську люди звернулись до Путіна, щоб їм запровадили "справедливий графік подачі електроенергії".