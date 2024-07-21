Росіяни записали та поширили у соцмережах відеозвернення до свого президента. У ньому вони поскаржилися на відсутність світла у їхніх квартирах більше як 12 годин, пише 24 Канал.

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Нема світла та води, псуються продукти

Жителі Єйська скаржаться, що в їхніх багатоквартирних будинках і на прилеглих територіях повністю не було електроенергії з ранку 18 липня до ночі 19 липня.

Тобто понад 12 годин,

– кажуть росіяни Владіміру Путіну.

У своєму відеозверненні вони бідкаються, що у спеку неможливо перебувати вдома: там нема не лише, але й води. Також вони нарікають, що у них швидко псуються продукти.

Водночас жителі Єйська обурені тим, що місцеві розважальні заклади продовжують працювати та нібито не мають проблеми з вимкненням електроенергії.

Ми розуміємо складність із забезпеченням електроенергії в нашому місті, але просимо вашої допомоги у питанні встановлення компаніями, які постачають наші багатоквартирні будинки електроенергією, справедливого графіка подачі електроенергії,

– йдеться у відео.

Усе дійшло до того, що у суботу, 20 липня, у Краснодарі пройшов стихійний мітинг, на якому вимагали налагодити подачу світла та води. Уже традиційно, поліція почала затримувати протестувальників.

До слова, проблеми зі світлом масово розпочалися у Єйську, Анапі, Геленджику та інших містах на півдні Росії. Влада стверджує, що ці відключення нібито пов'язані з проблемами на Ростовській АЕС.

Росіяни поскаржилися Путіну на відключення світла: дивіться відео