Мережу підірвав "вкид" про витік радіації на Ростовській АЕС. Водночас у Росії заперечують, що на станції є неполадки, але південні регіони країни-агресора вже зіткнулися з відключеннями електроенергії.

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Хмара нібито рухається вглиб Росії

Про витік радіації 19 липня повідомили деякі місцеві блогери та ЗМІ. Відповідно до повідомлень, на Ростовській АЕС нібито не локалізували аварійне скидання радіоактивної води і "йде постійний витік радіації".

За інформацією із соцмереж радіаційна хмара рухається вглиб Росії. Вже з'явились карти можливого забруднення.

За офіційними даними Росатому, радіоактивний фон у Ростові в нормі. Однак користувачі мережі впевнені, що він уже у 75 разів перевищив норму.

Офіційне повідомлення Росатому

У Росатомі заявили, що інформація про радіаційну аварію на Ростовській АЕС – фейкова. Там наголосили, що блоки працюють у штатному режимі.

Стабільність радіаційного фону на у Ростові-на-Дону підтвердили і в управлінні Росспоживнагляду по Ростовській області.

Середні значення природного гамма-фону не перевищують даних багаторічних спостережень. Рівень природного радіаційного фону залишається відносно незмінним для конкретної місцевості.