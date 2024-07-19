Сеть взорвал "вброс" об утечке радиации на Ростовской АЭС. В то же время в России отрицают, что на станции есть неполадки, но южные регионы страны-агрессора уже столкнулись с отключениями электроэнергии.

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Облако якобы движется вглубь России

Об утечке радиации 19 июля сообщили некоторые местные блогеры и СМИ. Согласно сообщениям, на Ростовской АЭС якобы не локализовали аварийный сброс радиоактивной воды и "идет постоянная утечка радиации".

По информации из соцсетей радиационное облако движется вглубь России. Уже появились карты возможного загрязнения.

По официальным данным Росатома, радиоактивный фон в Ростове в норме. Однако пользователи сети уверены, что он уже в 75 раз превысил норму.

Официальное сообщение Росатома

В Росатоме заявили, что информация о радиационной аварии на Ростовской АЭС – фейковая. Там отметили, что блоки работают в штатном режиме.

Стабильность радиационного фона в Ростове-на-Дону подтвердили и в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

Средние значения естественного гамма-фона не превышают данных многолетних наблюдений. Уровень естественного радиационного фона остается относительно неизменным для конкретной местности.