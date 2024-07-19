Об этом Зеленский заявил на внеочередном заседании правительства Великобритании, где наш глава государства находится с официальным визитом.

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Что сказал Зеленский о дальнобойном оружии и ударах по России

В своем заявлении украинский лидер заявил, что снятие ограничений на использование западных вооружений усилит обороноспособность Киева и позволит наносить удары по военным объектам в России.

Говоря о дальнобойном оружии, Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона "все еще не имеет главного ответа на этот вопрос".

Я прошу вас продемонстрировать свое лидерство (в вопросе ударов по России дальнобойным оружием – 24 Канал),

– обратился украинский президент к Стармеру.

Глава государства также акцентировал на важности использования западного оружия для поражения российской территории с целью укрепления обороны Украины от агрессии со стороны Москвы.

Как ответили в Британии на просьбу Зеленского

Еще до выступления Владимира Зеленского министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Великобритания не будет помогать Украине поражать цели в России.

В то же время глава британского Минобороны не исключил возможности рассмотрения просьбы украинского президента об использовании ракет британского производства для ударов по территории России. Однако он уточнил, что Британия не будет участвовать ни в каких атаках.

"Мы предоставляем Украине оружие для защиты их суверенной страны. И это не мешает им поражать цели в России, но это должны делать украинцы. Это должно быть сделано в рамках параметров и в рамках международного гуманитарного права", – сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина сама решает, как использует ракеты Storm Shadow, которые предоставила Великобритания. В частности, он объяснил, что Storm Shadow должны использовать "в оборонительных целях".