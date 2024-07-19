Про це Зеленський заявив на позачерговому засіданні уряду Великої Британії, де наш глава держави перебуває з офіційним візитом.

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Що сказав Зеленський про далекобійну зброю і удари по Росії

У своїй заяві український лідер заявив, що зняття обмежень на використання західних озброєнь посилить обороноздатність Києва і дозволить завдавати ударів по військових об'єктах в Росії.

Кажучи про далекобійну зброю, Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона "все ще не має головної відповіді на це питання".

Я прошу вас продемонструвати своє лідерство (в питанні ударів по Росії далекобійною зброєю – 24 Канал),

– звернувся український президент до Стармера.

Глава держави також акцентував на важливості використання західної зброї для ураження російської території з метою зміцнення оборони України від агресії з боку Москви.

Як відповіли у Британії на прохання Зеленського

Ще до виступу Володимира Зеленського міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Велика Британія не допомагатиме Україні вражати цілі в Росії.

Водночас глава британського Міноборони не відкинув можливості розгляду прохання українського президента про використання ракет британського виробництва для ударів по території Росії. Однак він уточнив, що Британія не братиме участі в жодних таких атаках.

"Ми надаємо Україні зброю для захисту їхньої суверенної країни. І це не заважає їм вражати цілі в Росії, але це мають робити українці. Це має бути зроблено в рамках параметрів і в межах міжнародного гуманітарного права", – сказав він.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна сама вирішує, як використає ракети Storm Shadow, які надала Велика Британія. Зокрема, він пояснив, що Storm Shadow повинні використовувати "в оборонних цілях".