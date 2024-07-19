Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна може закінчити гарячу стадію війни. За його словами, це може статися до кінця 2024 року.

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План має бути спільним із партнерами

Зеленський вважає, що, якщо ми будемо об'єднані, і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни вже до кінця цього року.

План буде готовий. Якщо він приведе до завершення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно,

– підкреслив він.

При цьому, план має бути спільним із партнерами, хоча це залежить і від їхнього бажання і відсутності бажання "гратися" в ініціативи закінчення війни. За його словами, партнери мають тиснути на Росію, щоб вона погодилась думати про закінчення війни.

Це не значить, що треба відвоювати силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Якщо тиснути на Росію, я вважаю, що можна домовитися про врегулювання і дипломатичне,

– наголосив президент.

Водночас слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.