Российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова рассказала 24 Каналу, что война наконец пришла в дома россиян. Отключение света в России это последствия, в частности, и агрессии Москвы против Киева.

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Зло возвращается

Поскольку оккупированные регионы Украины также питаются от Ростовской АЭС, то возможно она не выдержала нагрузки, что привело к аварии.

В Краснодарском крае сейчас продолжается большая жара, температура воздуха достигает +39 градусов. Соответственно во время отключения света не работают насосы, которые качают воду. Из-за отключенных холодильников портятся продукты, есть нечего, приготовить не на чем.

Как говорится – разжигайте костры, потому что других вариантов нет. Россияне наконец поймут, что "бумеранг" – это такое правило человеческой судьбы: когда совершаешь зло, оно рано или поздно к тебе вернется. Поэтому те, кто молча соглашался с Владимиром Путиным, когда он решил захватить Украину, получили пока только отключение света. А дальше может быть что-то хуже,

– подчеркнула оппозиционерка.

Когда происходят такие жизненные трудности, люди, по ее словам, внезапно осознают, что война – это плохо, хотя еще вчера они это якобы не понимали.

А когда они посидят несколько дней без электроэнергии, то до них может дойти, что это вероятно случилось из-за войны. Поэтому россиянам пора действовать – брать вилы и идти на Кремль,

– отметила Ольга Курносова.

Напомним, что из-за аварии на Ростовской АЭС, в Краснодарском крае продолжаются отключения электроэнергии. В Краснодаре местные жители по 12 – 15 часов в сутки сидят без света и воды. Это заставило их выйти на протесты и даже перекрыть улицу. Также из-за отключения света в Ейске люди обратились к Путину, чтобы им ввели "справедливый график подачи электроэнергии".