Возможно, это "черный лебедь" для Кремля: как проблемы с электроснабжением бьют по России

Путинский режим утверждает, что проблемы со светом в России возникли из-за неполадок на турбогенераторе Ростовской АЭС. Хотя до сих пор продолжается экспорт электроэнергии в третьи страны, и соответственно россияне сидят без электричества.

Этот факт изрядно возмутил население, и они даже вышли на стихийный митинг. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, что данный случай может стать "черным лебедем" для Кремля и запустить серьезные процессы.

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Как россияне страдают без света

Отключение света – единственное, что заставило россиян выйти на улицу. Ни война и гибели родственников, ни блокировка интернета и ограничение выезда за границу вообще не стимулировало российские населения митинговать.

По мнению Ивана Ступака, ограничение потребления электроэнергии может стать "черным лебедем", который заставит россиян что-то делать с кремлевской властью. Они уже начали перекрывать улицы. Ведь у одних света нет 2 – 3 часа в сутки, у других – три дня. Российское население жалуется, что портятся продукты и страшная жара.

Что для Украины самое важное в этой истории

"Однако прежде всего неизвестное командование должно сконцентрироваться на уничтожении беспилотниками объектов энергетики, которые обеспечивают электроэнергией российское военное командование: питают штабы; большие группировки войск; радиолокационные станции, подключены к предприятиям оборонной отрасли; заводы, где плавят металл и изготавливают танки", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Нет плавленого металла – нет изготовленных деталей – нет готового вооружения. Кроме того, важно наносить удары по квази военным объектам. К примеру, конструкторские бюро или исследовательские центры, которые разрабатывают макеты ракет. Отсутствует свет – не работают компьютеры и принтеры. Соответственно технологический процесс остановился. Это является главной задачей.

В то же время "побочная" история – попытка спровоцировать людей выйти на протесты, чтобы те перекрывали дороги и создавали очаги социальной напряженности. По словам Ступака, Украина живет по давнему правилу: надейся на лучшее, но готовься к худшему.

Поэтому, готовимся к тому, что нет таких обстоятельств, которые могли бы заставить российское гражданское население изменить что-то в России. Они на такое не способны, но в конце концов определенные факторы появляются. Будем надеяться, что таких несогласий у россиян будет становиться все больше,

– констатировал Иван Ступак.