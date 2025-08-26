У ніч на 26 серпня російські загарбники вкотре атакували Україну дронами. Загалом запустили 59 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Скільки "Шахедів" збили сьогодні 26 серпня?

З 19:00 25 серпня Росія атакувала Україну 59 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Терористи запускали дрони з 4 напрямків, – Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Черговий повітряний напад агресора відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни,

– заявили Повітряні сили.

Також додали, що зафіксовано влучання 12 російських безпілотників на 9 локаціях.

Скільки безпілотників збили 26 серпня / Інфографіка Повітряних сил

Які наслідки атаки "Шахедами" 26.08.2025?