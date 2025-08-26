Росія запустила по Україні майже 60 дронів: скільки збила ППО
У ніч на 26 серпня російські загарбники вкотре атакували Україну дронами. Загалом запустили 59 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також На Харківщині прогриміли вибухи
Скільки "Шахедів" збили сьогодні 26 серпня?
З 19:00 25 серпня Росія атакувала Україну 59 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Терористи запускали дрони з 4 напрямків, – Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
Черговий повітряний напад агресора відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни,
– заявили Повітряні сили.
Також додали, що зафіксовано влучання 12 російських безпілотників на 9 локаціях.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Які наслідки атаки "Шахедами" 26.08.2025?
Цієї ночі росіяни, зокрема, атакували Сумську область. Після 01:00 у Шосткинській громаді частина жителів залишилася без світла. Також є пошкодження житлового будинку.
Уже після 03:00 окупанти здійснили масовану атаку дронами на Сумську й Бездрицьку громади. Унаслідок влучань спалахнула пожежа. Пошкоджені житлові й нежитлові будівлі.
В ОВА повідомили, що до медиків звернулися 2 жителька села в Бездрицькій громаді. 51-річну постраждалу госпіталізували, 63-річній – надали допомогу на місці.
Внаслідок удару БпЛА у Путивльській громаді пошкоджені нежитлові приміщення та техніка.