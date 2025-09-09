У ніч на 9 вересня Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами. Цього разу ворог запустив 84 БпЛА.

Понад 50 із них – "Шахеди". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Які наслідки російської атаки?

З 19:00 8 вересня та протягом ночі на 9 вересня російські війська атакували Україну 84 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків:

Брянськ;

Курськ;

Міллєрово;

Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною було збито або подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Внаслідок атаки зафіксовано влучання 23 ударних безпілотників на 10 локаціях.



Українська ППО збила 60 із 84 російських дронів / Інфографіка Повітряних сил

