Росіяни хваляться, що збили реактивний снаряд GLSDB, який Україна ще навіть не отримала

Російська пропаганда своїми вигадками, які вперто розказує як правду, відома давно. З її слів "друга армія" й українську авіацію знищила у перші дні повномасштабного вторгнення, й сотні HIMARS за раз підривала. Тепер ось росіяни буцімто навчилися успішно перехоплювати керовану ракету GLSDB.

Звичайно, у такої звитяги окупаційних військ є своє "але". Цікаво, що першоджерелом такої інформації для російських пропагандистських ЗМІ 28 березня стало "міністерство війни" країни-окупантки, яке не менш за пропагандистів відоме своїми вигадками.

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Ракети ще навіть не виготовили

Сполучені Штати Америки ще на початку лютого оголосили про черговий пакет військової допомоги, у який й повинні увійти ракети GLSDB. Однак, як підкреслили у Центрі протидії дезінформації, ці ракети ще не стоять на озброєнні навіть в США.

Ракети GLSDB ще не стоять на озброєнні в США і американська адміністрація замовляє це озброєння для України у виробника – Boeing та Saab, а не передає з наявних запасів Збройних сил США,

– зазначили у Центрі протидії дезінформації.

І лише щоб виробити першу партію ракет GLSDB, за оцінками західних аналітиків, необхідно дев’ять місяців. І це без урахування доставки зброї до самої України. Відтак росіяни активно поширюють саме фейк про перехоплення першої керованої ракети, хоча її "Україна, як мінімум офіційно, не отримала від союзників".

Однак, як зазначили у ЦПД, навіть відсутність таких ракет в ЗСУ не заважає країні-окупантці їх "перехоплювати" і вихвалятись вигаданими перемогами.

Що відомо про ракети GLSDB

За словами військового експерта та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, ракети GLSDB – це поєднання розгінного блоку від ракети М26 та плануючої бомби, яка набирає розгін до певної швидкості, підіймається на задану висоту, а далі летить ще 110 кілометрів.

Вага високоточної авіабомби становить 90 кілограмів, а її бойова частина – така ж, як у ракети М31. При цьому GLSDB може запускатися й з ракетних установок HIMARS. За словами експерта, вона здатна:

пробивати бетон до 1 метру 90 сантиметрів,

вибухати із затримкою,

вибухати контактно чи в повітрі.

Варто зазначити, що GLSDB має вдосконалені системи стеження, які дозволяють бити з точністю до ширини автомобільної шини.