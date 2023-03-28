Россияне хвалятся, что сбили реактивный снаряд GLSDB, который Украина еще даже не получила

Российская пропаганда своими выдумками, которые упорно рассказывает как правду, известна давно. По ее словам, "вторая армия" и украинскую авиацию уничтожила в первые дни полномасштабного вторжения, и сотни HIMARS за раз взорвала. Теперь вот россияне вроде бы научились успешно перехватывать управляемую ракету GLSDB.

Конечно, у такой победы оккупационных войск есть свое "но". Интересно, что первоисточником такой информации для российских пропагандистских СМИ 28 марта стало "министерство войны" страны-оккупантки, которое не менее пропагандистов известно своими вымыслами.

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Ракеты еще даже не изготовили

Соединенные Штаты Америки еще в начале февраля объявили об очередном пакете военной помощи, в который должны войти ракеты GLSDB. Однако, как подчеркнули в Центре противодействия дезинформации, эти ракеты не стоят на вооружении даже в США.

Ракеты GLSDB еще не стоят на вооружении в США и американская администрация заказывает это вооружение для Украины у производителя – Boeing и Saab, а не передает из имеющихся запасов Вооруженных сил США.

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

И только для того, чтобы выработать первую партию ракет GLSDB, по оценкам западных аналитиков, необходимо девять месяцев. И это без учета доставки оружия в саму Украину. Следовательно, россияне активно распространяют именно фейк о перехвате первой управляемой ракеты, хотя ее "Украина, как минимум официально, не получила от союзников".

Однако, как отметили в ЦПД, даже отсутствие таких ракет в ВСУ не мешает стране-оккупантке их "перехватывать" и хвастаться вымышленными победами.

Что известно о ракетах GLSDB

По словам военного эксперта и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, ракеты GLSDB – это соединение разгонного блока от ракеты М26 и планирующей бомбы, которая набирает разгон до определенной скорости, поднимается на заданную высоту, а дальше летит еще 110 километров.

Вес высокоточной авиабомбы составляет 90 килограммов, а ее боевая часть – такая же, как у ракеты М31. При этом GLSDB может запускаться и с ракетных установок HIMARS. По словам эксперта, она способна:

пробивать бетон до 1 метра 90 сантиметров,

взрываться с задержкой,

взрываться контактно или в воздухе.

Следует отметить, что GLSDB имеет усовершенствованные системы слежения, позволяющие бить с точностью до ширины автомобильной шины.