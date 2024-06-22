"Дружній вогонь": Світан пояснив, які завдання виконував збитий російський Ка-29

Ворожі ЗМІ повідомили, що російські сили протиповітряної оборони здійснили "дружній вогонь", збивши власний транспортно-бойовий літак Ка-29 поблизу Анапи у Краснодарському краї.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу поділився, які завдання виконував збитий гелікоптер та чому не спрацювала система "свій – чужий".

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Як Росія могла збити власний гелікоптер

Льотчик-інструктор пояснив, що вертоліт Ка-29 призначений для пошуку та знищення українських безекіпажних катерів. Також гелікоптер використовують для перекидання десанту, але не у великій кількості.

"Відмінусував" Ка-29 російський комплекс "Панцир". Хоча практично у всіх країн є система "свій – чужий", зокрема у Росії. Вона дозволяє розрізнити – де своє судно, а де вороже. У цьому допомагають коди, які є у всіх повітряних машинах, їх практично щодня змінюють. Якщо оператор бачить мітку, це свій літак, не бачить – ворожий.

Однак багато проблем виникає з роботою в автоматичному режимі. Його складно налаштувати під систему "свій – чужий". Якщо оператор не може зрозуміти правильність роботи цієї установки, то ППО може збивати абсолютно усе, що рухається.

Саме в такому автоматичному режимі відбувається збиття своїх літаків, попадання під так званий "дружній вогонь". Тому вертоліт міг потрапити під російську ЗРК, яка працювала автоматично. І в цей момент якраз йшла українська атака дронів,

– зазначив Роман Світан.

Ба більше, якщо під час атаки використовувалася ракета-приманка ADM-160, це стовідсоткова гарантія, що російський "Панцир" самостійно збив власний гелікоптер. ЗРК не встигає отримати сигнал "свій", тому трапляються схожі ситуації. Таке вже неодноразово було у росіян та навіть українців. Це загальна проблема протиповітряної оборони у світі за останні 100 років.