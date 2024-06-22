"Дружественный огонь": Свитан объяснил, какие задачи выполнял сбитый российский Ка-29

Вражеские СМИ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны осуществили "дружественный огонь", сбив собственный транспортно-боевой самолет Ка-29 вблизи Анапы в Краснодарском крае.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала поделился, какие задачи выполнял сбитый вертолет и почему не сработала система "свой – чужой".

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Как Россия могла сбить собственный вертолет

Летчик-инструктор объяснил, что вертолет Ка-29 предназначен для поиска и уничтожения украинских безэкипажных катеров. Также вертолет используют для переброски десанта, но не в большом количестве.

"Отминусовал" Ка-29 российский комплекс "Панцирь". Хотя практически у всех стран есть система "свой – чужой", в частности у России. Она позволяет различить – где свое судно, а где вражеское. В этом помогают коды, которые есть во всех воздушных машинах, их практически ежедневно меняют. Если оператор видит метку, это свой самолет, не видит – вражеский.

Однако много проблем возникает с работой в автоматическом режиме. Его сложно настроить под систему "свой – чужой". Если оператор не может понять правильность работы этой установки, то ПВО может сбивать абсолютно все, что движется.

Именно в таком автоматическом режиме происходит сбивание своих самолетов, попадания под так называемый "дружественный огонь". Поэтому вертолет мог попасть под российскую ЗРК, которая работала автоматически. И в этот момент как раз шла украинская атака дронов,

– отметил Роман Свитан.

Более того, если во время атаки использовалась ракета-приманка ADM-160, это стопроцентная гарантия, что российский "Панцирь" самостоятельно сбил собственный вертолет. ЗРК не успевает получить сигнал "свой", поэтому случаются похожие ситуации. Такое уже неоднократно было у россиян и даже украинцев. Это общая проблема противовоздушной обороны в мире за последние 100 лет.