Росія значно збільшила військові витрати на 2023 рік, – британська розвідка

Росія витрачатиме у 2023 році на військові потреба на 40% більше, ніж цьогоріч. Кремль намагається позичати гроші, поки ситуація на ринку відносно сприятлива.

В актуальному звіті Міністерства оборони Великобританії йдеться, що Росія провела найбільшу в історії емісію боргових зобов'язань за один день, зібравши 820 мільярдів рублів (13,6 мільярда доларів).

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Це важливо для Росії, оскільки випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом для підтримки видатків на оборону, які значно збільшилися після вторгнення в Україну.

Це задекларовані витрати

Британські розвідники зазначили, що задекларовані витрати Росії на "національну оборону" на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трильйонів рублів (84 мільярди доларів), що більш ніж на 40% перевищує попередній бюджет на 2023 рік, оголошений у 2021 році.

Випуск боргових зобов'язань обходиться дорого в періоди невизначеності. Розмір цього аукціону, швидше за все, вказує на те, що Міністерство фінансів Росії оцінює поточні умови як відносно сприятливі, але очікує на все більш невизначену податково-бюджетну ситуацію наступного року,

– повідомили у Міноборони Великобританії.

Найсучасніша зброя Росії залежить від імпортних деталей, а сама країна-агресорка через санкції більше не може виготовляти та обслуговувати озброєння, критично важливе для війни.

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Що зараз відбувається з економікою Росії

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко розповів, у коментарі 24 каналу, про дані, які дають Рада Європейського Союзу, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. Санкції проти Росії мають такі наслідки:

ВВП впав від 5,5% до 9%;

обсяг торгівлі товарами й послугами впав на 30 – 35%;

експорт нафти до ЄС скоротиться на 90% до кінця 2022 року;

з країни пішла майже тисяча іноземних компаній, які складали 40% ВВП;

рівень інфляції сягає 22%;

немає можливості імпортувати технології та компоненти;

стрімко скоротилося виробництво;

знецінився ринок капіталу.

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