Россия значительно увеличила военные расходы на 2023 год, – британская разведка
Источник:Минобороны Великобритании
Россия будет тратить в 2023 году на военные нужды на 40% больше, чем в нынешнем году. Кремль пытается одалживать деньги, пока ситуация на рынке относительно благоприятная.
В актуальном отчете Министерства обороны Великобритании говорится, что Россия провела крупнейшую в истории эмиссию долговых обязательств за один день, собрав 820 миллиардов рублей (13,6 миллиарда долларов).
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Это важно для России, поскольку выпуск долговых обязательств является ключевым механизмом для поддержки расходов на оборону, которые значительно увеличились после вторжения в Украину.
Это задекларированные расходы
Британские разведчики отметили, что задекларированные расходы России на "национальную оборону" на 2023 год запланированы на уровне примерно 5 триллионов рублей (84 миллиарда долларов), что более чем на 40% превышает предыдущий бюджет на 2023 год, объявленный в 2021 году.
Выпуск долговых обязательств обходится дорого в периоды неопределенности. Размер этого аукциона, скорее всего, указывает на то, что Министерство финансов России оценивает текущие условия как относительно благоприятные, но ожидает все более неопределенную налогово-бюджетную ситуацию в следующем году,
– сообщили в Минобороны Великобритании.
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Что сейчас происходит с экономикой России
Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии 24 каналу рассказал о данных, которые дают Совет Европейского Союза, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Санкции против России имеют следующие последствия:
- ВВП упал с 5,5% до 9%;
- объем торговли товарами и услугами упал на 30 – 35%;
- экспорт нефти в ЕС сократится на 90% к концу 2022;
- из страны ушла почти тысяча иностранных компаний, составлявших 40% ВВП;
- уровень инфляции достигает 22%;
- нет возможности импортировать технологии и компоненты;
- стремительно сократилось производство;
- обесценился рынок капитала.