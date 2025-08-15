Російський диктатор не відмовився від своїх максималістичних вимог задля припинення вогню. Він наполягає, аби Україна вивели свої війська з контрольованих нею частин Донеччини, Луганщини, Запоріжжі та Херсонщини.

У британській розвідці підрахували, скільки часу окупантам треба для повної окупації цих чотирьох областей, передає 24 Канал.

Скільки часу потрібно Росії для захоплення 4 областей України?

Враховуючи темпи поступового просування росіян на полі бою у 2025 році, їм знадобилося б приблизно ще 4,4 року, щоб повністю захопити територію Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини та Луганщини.

Спираючись на дані українського Генштабу щодо середнього рівня втрат окупантів у 2025 році, розвідка Британії спрогнозувала, що 4,4 року війни призведуть приблизно до 1 930 000 додаткових російських втрат (вбитими і пораненими). Це на додачу до приблизно 1 060 000 втрат, яких Росія, ймовірно, вже зазнала з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

До слова, у РНБО заявили, що очільник Кремля на зустрічі із Трампом в Алясці намагатиметься його переконати у тому, що Росія здатна швидко обвалити фронт на Донеччині. Він показуватиме американцю карту із просуванням російських ДРГ.