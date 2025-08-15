Сколько времени и потерь уйдет у России для захвата 4 областей Украины: разведка Британии оценила
- Британская разведка подсчитала, сколько времени России понадобится для полной оккупации Запорожья, Херсонщины, Донетчины и Луганщины.
- Также в минобороны Британии предположили, какие потери понесет агрессор за этот период.
Российский диктатор не отказался от своих максималистских требований для прекращения огня. Он настаивает, чтобы Украина вывели свои войска из контролируемых ею частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
В британской разведке подсчитали, сколько времени оккупантам надо для полной оккупации этих четырех областей, передает 24 Канал.
Смотрите также ВСУ отбросили россиян сразу возле 7 поселков в районе Доброполья, – DeepState
Сколько времени нужно России для захвата 4 областей Украины?
Учитывая темпы постепенного продвижения россиян на поле боя в 2025 году, им понадобилось бы примерно еще 4,4 года, чтобы полностью захватить территорию Запорожья, Херсонщины, Донецкой и Луганской областей.
Опираясь на данные украинского Генштаба относительно среднего уровня потерь оккупантов в 2025 году, разведка Великобритании спрогнозировала, что 4,4 года войны приведут примерно к 1 930 000 дополнительных российских потерь (убитыми и ранеными). Это в дополнение к примерно 1 060 000 потерь, которых Россия, вероятно, уже понесла с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
К слову, в СНБО заявили, что глава Кремля на встрече с Трампом в Аляске будет пытаться его убедить в том, что Россия способна быстро обвалить фронт в Донецкой области. Он будет показывать американцу карту с продвижением российских ДРГ.