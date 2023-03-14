"Наказ згори: хто не піде – розстріл на місці": як вороги залякують своїх на гарячих напрямках
Окупанти на фронті використовують практику так званих "загороджувальних загонів". Тобто вороги мають йти в атаку під примусом розстрілу з тилу.
Фактично варіантів вижити у російських солдатів немає – вб'ють наші або їхні. Це підтверджує радіоперехоплення, яке розвідувальна спільнота InformNapalm отримала від джерел радіорозвідки, повідомляє 24 Канал.
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Як лякають окупантів на фронтах
Великий наказ "зверху": "Хто не йде – розстріл на місці". Як зрозумів, прийом,
– заявив окупант.
Йому щось відповідають дуже не чітко. Після цього чутно, як окупант, ймовірно, який передавав вказівку "згори" продовжує:
- "троє пройшли. Де решта, на**й";
- "х*лі засіли, б**ть";
- "слухай, знаєш, без всяких цих – зараз, якщо ми не зробимо, б**ть, нас тут з тобою двох розстріляють. Я тобі чесно скажу".
Далі чутно, як один з ворогів каже: "Великий, великий, передай-передай далі, якщо всі вони не підуть вперед – групі буде п**да".
Ворог також каже: "...Повертайся, підривай людей. Інакше – всім п**да буде. І доводи їх, доводи їх терміново...". Йому відповідають, що людей висувають.
Ніякої паніки. Відставити. Б**ть. Зараз все буде п***да, розумієш, б**ть,
– каже один з окупантів.
Перехоплення розмови окупантів на фронті: дивіться відео
(Обережно! Дуже багато нецензурної лексики)
Також один з росіян змушує іншого висувати групу вперед, в протилежному випадку буде гірше: "...Прийдуть люди та будуть висувати".
Як воюють вороги в Україні: коротко
- Полонені росіяни неодноразово розповідали, що їх кидають вперед фактично силоміць. Хто не йде – розстрілюють. Буквально наприкінці 2022 року у Кремінній кадирівці розстріляли російських військових, які втікали з міста. Джерела 24 Каналу у спецслужбах розповідали, що загиблих дуже багато.
- 14 березня аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що росіяни на фронті в Україні використовують "штурмові загони". Мовиться як про формалізовані постійні штурмові загони, так і про спеціальні тимчасові.
- Деякі з постійних штурмових підрозділів використовували як покарання. Тобто їх формували з "проблемних та неслухняних солдатів", щоб покарати "за погану поведінку".
- Загони збирають для конкретних операцій. У них немає, ані номера, ані назви, структури, штатного командира чи конкретного озброєння.
- В ISW припускають, що ці штурмові загони, ймовірно, часто відступають після початкових втрат і мають серйозні проблеми зі зв'язком і координацією.