"Друга армія світу" використовує в Україні як формалізовані постійні штурмові загони, так і спеціальні тимчасові. Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни.

До теми Штурмові загони "Вагнера" наступають з декількох напрямків, – Сирський про ситуацію в Бахмуті

Що відомо про тактику окупантів з використання "штурмових загонів"

Тимчасові "штурмові загони" збирають у складі полку чи батальйону для конкретних операцій та не присвоюють їм номер, назву, певну структуру, штатного командира чи конкретне озброєння.

Аналітики зазначають, що тимчасові "штурмові загони" окупанти формують для реагування на ситуації в міру їхнього виникнення. Ці формування, ймовірно, часто відступають після початкових втрат і мають серйозні проблеми зі зв'язком і координацією.

Водночас постійні штурмові підрозділи створюють для прориву позицій ЗСУ, а також створюють на зразок дрібномасштабної тактики штурму групи "Вагнера" в районі Бахмута.

В ISW зазначають, що деякі з постійних штурмових підрозділів також використали у каральних цілях і насильно укомплектовували їх "проблемними та неслухняними солдатами", щоб покарати "за погану поведінку".

За словами аналітиків, російські окупанти намагатимуться зосередити боєздатні сили та техніку в постійних формуваннях, підготовлених для ведення дрібномасштабних атак. А з'єднання, що деградували, відстороняються від наступальних операцій.

Таким чином, російські воїни використовують "штурмові загони" для нападу на добре укріплені українські позиції та ведення бойових дій у містах.

З чого складається "штурмовий загін"

Штурмовий загін складається з трьох штурмових рот і танкової частини. Кожна штурмова рота має: