"Вторая армия мира" использует в Украине как формализованные постоянные штурмовые отряды, так и специальные временные. Об этом сообщают в американском Институте изучения войны.

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Что известно о тактике оккупантов по использованию "штурмовых отрядов"

Временные "штурмовые отряды" собирают в состав полка или батальона для конкретных операций и не присваивают им номер, название, определенную структуру, штатного командира или конкретное вооружение.

Аналитики отмечают, что временные "штурмовые отряды" оккупанты формируют для реагирования на ситуации по мере их возникновения. Эти формирования, вероятно, часто отступают после первоначальных потерь и испытывают серьезные проблемы со связью и координацией.

В то же время постоянные штурмовые подразделения создают для прорыва позиций ВСУ, а также создают по типу мелкомасштабной тактики штурма группы "Вагнера" в районе Бахмута.

В ISW отмечают, что некоторые из постоянных штурмовых подразделений также использовали в карательных целях и насильственно укомплектовывали их "проблемными и непослушными солдатами", чтобы наказать "за плохое поведение".

По словам аналитиков, российские оккупанты будут пытаться сосредоточить боеспособные силы и технику в постоянных формированиях, подготовленных для ведения мелкомасштабных атак. А деградируемые соединения отстраняются от наступательных операций.

Таким образом, российские воины используют "штурмовые отряды" для нападения на хорошо укрепленные украинские позиции и ведение боевых действий в городах.

Из чего состоит "штурмовой отряд"

Штурмовой отряд состоит из трех штурмовых рот и танковой части. Каждая штурмовая рота имеет: