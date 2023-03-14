"Приказ сверху: кто не пойдет – расстрел на месте": как враги запугивают своих на горячих направлениях
Оккупанты на фронте используют практику так называемых "заградительных отрядов". То есть враги должны идти в атаку по принуждению расстрела с тыла.
Фактически вариантов выжить у российских солдат нет – убьют наши или их. Это подтверждает радиоперехват, который разведывательное сообщество InformNapalm получило от источников радиоразведки, сообщает 24 Канал.
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Как пугают оккупантов на фронтах
Большой приказ "сверху": "Кто не идет – расстрел на месте". Как понял, прием,
– заявил оккупант.
Ему что-то отвечают очень не четко. После этого слышно, как оккупант, вероятно, передающий указание "сверху" продолжает:
- "трое прошли. Где остальные, на**й";
- "х*ли засели, б**ть";
- "слушай, знаешь, без всяких этих – сейчас, если мы не сделаем, б**ть, нас здесь с тобой двоих расстреляют. Я тебе честно скажу".
Далее слышно, как один из врагов говорит: "Великий, большой, передай-передай дальше, если все они не пойдут вперед – группе будет п**да ".
Враг также говорит: "...Возвращайся, взрывай людей. Иначе – всем п**да будет. И доводи их, доводи их срочно...". Ему отвечают, что людей выдвигают.
Никакой паники. Отставить. Б**ть. Сейчас все будет п***да, понимаешь, б**ть,
– говорит один из оккупантов.
Перехват разговора оккупантов на фронте: смотрите видео
(Осторожно! Очень много нецензурной лексики)
Также один из россиян заставляет другого выдвигать группу вперед, в противном случае будет хуже: "...Придут люди и будут выдвигать".
Как воюют враги в Украине: коротко
- Пленные россияне неоднократно рассказывали, что их бросают вперед фактически насильно. Кто не идет – расстреливают. Буквально в конце 2022 года в Кременной кадыровцы расстреляли бежавших из города российских военных. Источники 24 Канала в спецслужбах рассказывали, что погибших очень много.
- 14 марта аналитики американского Института изучения войны заявили, что россияне на фронте в Украине используют "штурмовые отряды". Речь как о формализованных постоянных штурмовых отрядах, так и о специальных временных.
- Некоторые из постоянных штурмовых подразделений использовали в качестве наказания. То есть их формировали из "проблемных и непослушных солдат", чтобы наказать "за плохое поведение".
- Отряды собирают для конкретных операций. У них нет ни номера, ни названия, структуры, штатного командира или конкретного вооружения.
- В ISW предполагают, что эти штурмовые отряды, вероятно, часто отступают после первоначальных потерь и имеют серьезные проблемы со связью и координацией.