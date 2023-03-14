Фактически вариантов выжить у российских солдат нет – убьют наши или их. Это подтверждает радиоперехват, который разведывательное сообщество InformNapalm получило от источников радиоразведки, сообщает 24 Канал.

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Как пугают оккупантов на фронтах

Большой приказ "сверху": "Кто не идет – расстрел на месте". Как понял, прием,

– заявил оккупант.

Ему что-то отвечают очень не четко. После этого слышно, как оккупант, вероятно, передающий указание "сверху" продолжает:

"трое прошли. Где остальные, на**й";

"х*ли засели, б**ть";

"слушай, знаешь, без всяких этих – сейчас, если мы не сделаем, б**ть, нас здесь с тобой двоих расстреляют. Я тебе честно скажу".

Далее слышно, как один из врагов говорит: "Великий, большой, передай-передай дальше, если все они не пойдут вперед – группе будет п**да ".

Враг также говорит: "...Возвращайся, взрывай людей. Иначе – всем п**да будет. И доводи их, доводи их срочно...". Ему отвечают, что людей выдвигают.

Никакой паники. Отставить. Б**ть. Сейчас все будет п***да, понимаешь, б**ть,

– говорит один из оккупантов.

Перехват разговора оккупантов на фронте: смотрите видео

(Осторожно! Очень много нецензурной лексики)

Также один из россиян заставляет другого выдвигать группу вперед, в противном случае будет хуже: "...Придут люди и будут выдвигать".

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