Фактично варіантів вижити у російських солдатів немає – вб'ють наші або їхні. Це підтверджує радіоперехоплення, яке розвідувальна спільнота InformNapalm отримала від джерел радіорозвідки, повідомляє 24 Канал.

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Як лякають окупантів на фронтах

Великий наказ "зверху": "Хто не йде – розстріл на місці". Як зрозумів, прийом,

– заявив окупант.

Йому щось відповідають дуже не чітко. Після цього чутно, як окупант, ймовірно, який передавав вказівку "згори" продовжує:

"троє пройшли. Де решта, на**й";

"х*лі засіли, б**ть";

"слухай, знаєш, без всяких цих – зараз, якщо ми не зробимо, б**ть, нас тут з тобою двох розстріляють. Я тобі чесно скажу".

Далі чутно, як один з ворогів каже: "Великий, великий, передай-передай далі, якщо всі вони не підуть вперед – групі буде п**да".

Ворог також каже: "...Повертайся, підривай людей. Інакше – всім п**да буде. І доводи їх, доводи їх терміново...". Йому відповідають, що людей висувають.

Ніякої паніки. Відставити. Б**ть. Зараз все буде п***да, розумієш, б**ть,

– каже один з окупантів.

Перехоплення розмови окупантів на фронті: дивіться відео

(Обережно! Дуже багато нецензурної лексики)

Також один з росіян змушує іншого висувати групу вперед, в протилежному випадку буде гірше: "...Прийдуть люди та будуть висувати".

Як воюють вороги в Україні: коротко