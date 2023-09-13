Російські атаки по Україні з липня знищили 280 тисяч тонн зерна, — Financial Times

Російські окупанти не припиняють бити по території України. Відтоді, як Росія вийшла із зернової угоди у липні, однією з головних цілей ворога стали порти, інфраструктура та знищення складів із продовольством.

Так, з липня 2023 року російські безпілотники та ракети знищили в Україні 280 000 тонн зерна, пише Financial Times з посиланням на дані британського уряду, інформує 24 Канал.

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Ситуація з експортом

Протягом двох останній місяців Росія влаштувала серію атак безпілотників на дунайські порти України, пише видання. Все для знищення економічної інфраструктури та експортних шляхів, які були створенні для обходу блокади Москвою Чорного моря.

За останні 12 місяців Україні вдалося експортувати близько 35 мільйонів тонн зерна через Дунай разом із залізничними вантажними перевезеннями через Європу. Це забезпечило економічну підтримку країни під час війни. Але далі постає питання як довго українські компанії можуть покривати витрати на ці альтернативні маршрути.

Українські фермери все більше не бачать сенсу вирощувати культури, оскільки вони просто втрачають гроші.

"Високі витрати підірвуть українське виробництво зерна та призведуть до того, що експорт у 2024 році скоротиться вдвічі порівнюючи з минулим роком", – такий прогноз дав виконавчий директор компанії "Кернел" Євген Осипов.

В серпні міжнародні ціни на пшеницю впали на 3,8% у порівнянні з липнем. Але на думку Осипова, наступного року вони можуть злетіти, коли ринок усвідомить розмір дефіциту.

Перенаправлення українського експорту через Дунай було величезним логістичним завданням. За словами президента Української асоціації міжнародних експедиторів Віктора Берестенка, експорт тонни зерна до Єгипту через Дунай коштує близько 116 доларів за тонну порівняно з приблизно 69 доларами до вторгнення Росії минулого року.

"Перевага Дунаю полягає в тому, що є кілька місць, де можна завантажити, і є розгалужена інфраструктура", — відзначив виконавчий директор компанії "Нібулон" Андрій Вадатурський.

Українські фермери також зазначають, що пропускна здатність Дунаю може збільшуватися. Наразі державне керівництво проводить глобальне страхування, мета якого полягає у тому, щоб застрахувати 30 суден, що прямують через коридор до України. Збитки покриватимуться державними коштами. Проблема в тому, що Росія не припиняє своїх атак.

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