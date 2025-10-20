Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Чернігівщини. Внаслідок атаки північна частина області залишилася без світла.

Про це пише 24 Канал з посиланням на обленерго.

Дивіться також Вже незабаром: у Міненерго спрогнозували, коли не будуть вимикати світло

Що відомо про атаку ворога на енергосистему в Чернігівщині?

Близько 10 години вечора в обленерго повідомили, що північна частина Чернігівщини залишилася без світла.

Причина – чергова атака на енергосистему області,

– інформували там.