20 жовтня, 22:25
Росія атакувала енергосистему Чернігівщини: частина регіону без світла
Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Чернігівщини. Внаслідок атаки північна частина області залишилася без світла.
Про це пише 24 Канал з посиланням на обленерго.
Що відомо про атаку ворога на енергосистему в Чернігівщині?
Близько 10 години вечора в обленерго повідомили, що північна частина Чернігівщини залишилася без світла.
Причина – чергова атака на енергосистему області,
– інформували там.