"Уже відмовились від окупованих територій": як росіян налякали західні винищувачі

На тлі очікуваної появи F-16 в Україні та дозволів партнерів бити їхньою зброєю по території країни-агресорки, російські пропагандисти почали змінювати риторику. Це стосується окупованих українських територій.

Так, пропагандисти швидко відмовилися від українських територій, які вважають нібито "своїми" й дописали в російську конституцію. Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що це гарний знак.

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Перелякані пропагандисти відмовилися від окупованих територій

Мовиться про окупований півострів Крим, частину Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Тобто удари по цих територіях для пропагандистів нічого не значать, як для території Росії.

Мало хто звернув на це увагу, а підіймають градус. Якісь моменти, пов'язані з ударами по російській території – так ми б'ємо зараз по українській окупованій території, але ж це все забито в конституцію Росії. Вони одразу ж від цього всього відмовилися. Це гарний знак, якщо вже пропагандисти відмовляються від цих територій, то це означає, імовірно, від них готові відмовитися і керівники,

– сказав Світан.

Він зауважив, що інакше пропагандисти за це мали б вже сидіти десь у підвалах і відповідати, що мали на увазі. Мовляв, як це так по Бєлгороду не можна бити, а по Севастополю можна.

Як Україна може використати F-16

На думку Світана, якщо Україна отримає дві бригади літаків, то одна могла б виконувати функції протиповітряного захисту, а інша – виконувати наступальні дії на одному з напрямків. Оптимальний варіант – це Кримський напрямок, тобто робота по наземних цілях на лівому березі Дніпра.

Дві бригади це від 60 до 80 літаків, залежно від кількості резервних літаків, що додаватимуться до кожної ескадрильї. Це може бути 1 – 2 винищувачі.

Вони дали б нам можливість виконувати бойові завдання у повному обсязі. Ба більше, після того, як ми вже розуміємо, що шведські радари з'являться у нашому небі. Тобто це система АВАКС, дальністю десь 300 – 400 кілометрів. Це повна тріада, яка потрібна для наступальних дій: F-16, радар – шведські літаки, ЗРК і радіотехнічна підтримка, тобто наземні локатори та ЗРК,

– пояснив полковник запасу.

Що змінить дозвіл бити по Росії

Однак важливо, яке озброєння надійде з винищувачами та дозвіл бити цією зброєю по території Росії. Наприклад, гарним варіантом є ракета JASSM. Їх вироблено багато й остання модифікація має дальність 950 кілометрів, а це глибоко за авіабазу росіян в Енгельсі. Є ракети меншої дальності: Storm Shadow/SCALP-EG, TAURUS або ті ж JASSM, але меншої дальності.

"Якщо 300 кілометрів діставатимемо, то кілька десятків російських аеродромів потраплять під удар ракет. А значить відженемо російські літаки, у них буде більший підльотний час і ми зможемо раніше їх побачити та знищити. Крім того, тоді російські установки С-300 і С-400 потраплятимуть під цей радіус", – зазначив військовий експерт.

Водночас, щоб боротися з російськими "Іскандерами" треба ракети 500 кілометрів і дозвіл бити по території країни-агресорки. Тоді їх можна буде знищувати на пускових установках.

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