24 Канал Головні новини Росіяни атакували балістикою, є займання: все про наслідки атаки по Києву
22 жовтня, 02:20
9

Росіяни атакували балістикою, є займання: все про наслідки атаки по Києву

Ірина Буртик

Київ перебуває під ворожою атакою.

Відомо про наслідки удару в кількох районах столиці.

 

 

02:43, 22 жовтня

Наслідки ворожого обстрілу столиці станом на 2:40

  • У Голосіївському районі після вибуху здійнялася пожежа. Всі служби працюють на місці.
  • У Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку. Внаслідок цього сталося загоряння автівок. Постраждалих немає.
  • Падіння уламків зафіксовані й у дворі одного з житлових будинків Дніпровського району. Пожежі й потерпілих немає. Також у цьому ж районі вибуховою хвилею вибило скло у вікнах житлового будинку. Без займання і потерпілих.
  • Упали уламки й на відкритій території в Дніпровському районі. Екстрені служби виїхали на місце.
  • У Дарницькому районі, за адресою, куди викликали медиків, пошкоджень і постраждалих не виявили
02:22, 22 жовтня

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

 


 

02:16, 22 жовтня

У Дніпровському районі уламки впали в дворі житлового будинку, але пожежі й потерпілих немає. В цьому ж районі, за іншою адресою, вибуховою хвилею вибило скло в вікнах житлового будинку. Також без займання і потерпілих.

У Дарницькому районі, за адресою, куди раніше викликали медиків, пошкоджень та постраждалих не виявили.

01:53, 22 жовтня

У Печерському районі, за попередньою інформацією, уламки впали в дворі житлового будинку. Палають автомобілі. 

01:44, 22 жовтня

Кличко повідомив про виклик медиків в Дарницький район Києва. Бригада виїхала. Ворожа атака на столицю триває. 
 

01:39, 22 жовтня

Знову балістика летить на Київ. Працює ППО.
01:39, 22 жовтня

Ще ракета летять у напрямку Києва з Півночі.


 

01:21, 22 жовтня

З'явилася інформація про пожежу після вибуху в Голосіївському районі. Всі служби прямують на місце.
01:12, 22 жовтня

Міський голова повідомив про вибухи в Києві. Працюють сили ППО.
 


 

01:10, 22 жовтня

Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Київ з Півночі.

 


 