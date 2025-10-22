Росіяни атакували балістикою, є займання: все про наслідки атаки по Києву
Київ перебуває під ворожою атакою.
Відомо про наслідки удару в кількох районах столиці.
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. У Дніпровському районі уламки впали в дворі житлового будинку, але пожежі й потерпілих немає. В цьому ж районі, за іншою адресою, вибуховою хвилею вибило скло в вікнах житлового будинку. Також без займання і потерпілих. У Печерському районі, за попередньою інформацією, уламки впали в дворі житлового будинку. Палають автомобілі. Кличко повідомив про виклик медиків в Дарницький район Києва. Бригада виїхала. Ворожа атака на столицю триває. Ще ракета летять у напрямку Києва з Півночі. Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Київ з Півночі.
Наслідки ворожого обстрілу столиці станом на 2:40
У Дарницькому районі, за адресою, куди раніше викликали медиків, пошкоджень та постраждалих не виявили.
