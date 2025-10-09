Росіяни атакують дронами Одещину: там лунають вибухи
Російські окупанти вночі 9 жовтня атакують Одеську область ударними БпЛА. По ворожих цілях працюють сили ППО.
Про це повідомляють журналісти 24 Каналу.
Що відомо про атаку на Одещину?
Ще о пів на 1 годину ночі Олег Кіпер, глава Одеської ОВА, повідомляв про рух дронів біля Одеси. Тоді ж місцеві пабліки інформували про роботу ППО по ворожих БпЛА.
Через 15 хвилин в Повітряних силах також повідомили про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Вже близько 1 години ночі журналісти 24 Каналу сповістили про вибухи в регіоні.
За даними моніторингових каналів, на той момент в бік Одеси з моря рухалося близько десятка ворожих дронів. Також понад 10 БпЛА рухалися в сторону Чорноморська.
Станом на о пів на 2 годину ночі в регіоні все ще лунає тривога. Окупанти продовжують тероризувати Одещину.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Додамо, що росіяни ще з вечора 8 жовтня взялися атакувати українські міста ударними БпЛА. Станом на о пів на 2 ночі 9 жовтня тривога лунає в низці областей.
Ворожа армія атакує Сумщину: останні новини
Окупаційна армія Росії 8 жовтня вдень атакувала Суми. Повідомлялося, що тоді внаслідок удару сталося загоряння нежитлового приміщення, були пошкоджені приватні житлові будинки.
Загалом, ще з початку минулої доби Сумщина перебуває під масованими ворожими ударами. Росія атакує громади області десятками ударних БпЛА, керованими авіабомбами.
Під ударами агресора – Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади. На жаль, відомо про загиблих та постраждалих.
Крім цього, є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок дій противника.