Російські окупанти вночі 9 жовтня атакують Одеську область ударними БпЛА. По ворожих цілях працюють сили ППО.

Про це повідомляють журналісти 24 Каналу.

Що відомо про атаку на Одещину?

Ще о пів на 1 годину ночі Олег Кіпер, глава Одеської ОВА, повідомляв про рух дронів біля Одеси. Тоді ж місцеві пабліки інформували про роботу ППО по ворожих БпЛА.

Через 15 хвилин в Повітряних силах також повідомили про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Вже близько 1 години ночі журналісти 24 Каналу сповістили про вибухи в регіоні.

За даними моніторингових каналів, на той момент в бік Одеси з моря рухалося близько десятка ворожих дронів. Також понад 10 БпЛА рухалися в сторону Чорноморська.

Станом на о пів на 2 годину ночі в регіоні все ще лунає тривога. Окупанти продовжують тероризувати Одещину.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Додамо, що росіяни ще з вечора 8 жовтня взялися атакувати українські міста ударними БпЛА. Станом на о пів на 2 ночі 9 жовтня тривога лунає в низці областей.

