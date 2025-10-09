Укр Рус
Росіяни атакують дронами Одещину: там лунають вибухи
9 жовтня, 01:10
Росіяни атакують дронами Одещину: там лунають вибухи

Ірина Марціяш

Російські окупанти вночі 9 жовтня атакують Одеську область ударними БпЛА. По ворожих цілях працюють сили ППО.

Про це повідомляють журналісти 24 Каналу.

Що відомо про атаку на Одещину?

Ще о пів на 1 годину ночі Олег Кіпер, глава Одеської ОВА, повідомляв про рух дронів біля Одеси. Тоді ж місцеві пабліки інформували про роботу ППО по ворожих БпЛА. 

Через 15 хвилин в Повітряних силах також повідомили про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Вже близько 1 години ночі журналісти 24 Каналу сповістили про вибухи в регіоні.

За даними моніторингових каналів, на той момент в бік Одеси з моря рухалося близько десятка ворожих дронів. Також понад 10 БпЛА рухалися в сторону Чорноморська. 

Станом на о пів на 2 годину ночі в регіоні все ще лунає тривога. Окупанти продовжують тероризувати Одещину. 

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Додамо, що росіяни ще з вечора 8 жовтня взялися атакувати українські міста ударними БпЛА. Станом на о пів на 2 ночі 9 жовтня тривога лунає в низці областей. 

Ворожа армія атакує Сумщину: останні новини

  • Окупаційна армія Росії 8 жовтня вдень атакувала Суми. Повідомлялося, що тоді внаслідок удару сталося загоряння нежитлового приміщення, були пошкоджені приватні житлові будинки.

  • Загалом, ще з початку минулої доби Сумщина перебуває під масованими ворожими ударами. Росія атакує громади області десятками ударних БпЛА, керованими авіабомбами.

  • Під ударами агресора – Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади. На жаль, відомо про загиблих та постраждалих.

  • Крім цього, є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок дій противника.

 