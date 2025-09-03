Укр Рус
3 вересня, 06:15
Росіяни атакували Хмельницький: у місті сталися пожежі

Дар'я Смородська
Основні тези
  • У ніч проти 3 вересня російська армія кілька разів атакувала Хмельницький, внаслідок чого сталися пожежі та пошкодження вікон у будинках.
  • Повітряна тривога була оголошена о 04:42, а повторні вибухи пролунали о 06:10.

У ніч проти 3 вересня російська армія кілька разів вдарила по Хмельницькому. Внаслідок атаки є загоряння. Сталося кілька пошкоджень.

Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Хмельницького Олександра Симчишина.

Які наслідки російської атаки по Хмельницькому?

Уночі та зранку у Хмельницькому лунали вибухи через ворожу атаку. По цілях працювала протиповітряна оборона. Жителі чули кілька вибухів. 

Повітряну тривогу в Хмельницькому районі оголосили о 04:42. В цей час в небі фіксувалися російські крилаті ракети. Повторні потужні вибухи пролунали о 06:10.

За кілька годин до атаки крилатими ракетами ворог атакував Хмельницький "Шахедами". Близько 03:10 міська влада повідомила, що відомо про перші наслідки через обстріл.

На жаль, в результаті терористичної атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки. Також є пошкоджені вікна у будинках, 
– написав міський голова Хмельницького.

Як зазначили в обласній військовій адміністрації, зранку повідомлень про потерпілих або загиблих у місті не було. Додаткову інформацію обіцяють надати згодом.

Де атакували росіяни сьогодні?

  • Вночі уламки російського БпЛА впали в Деснянському. Попередньо обійшлося без наслідків, на місці працювали відповідальні служби.
  • У Кіровоградській області дронами атаковано Знам'янську громаду, зокрема об'єкти Укрзалізниці. Постраждала також енергетична інфраструктура. 5 людей отримали травми, їхньому життю нічого не загрожує.
  • У Вишгороді через російський обстріл сталося загоряння між житловими багатоповерхівками, пошкоджено автомобіль та скління будинків. Минулося без потерпілих.
  • Росія атакувала Івано-Франківську область крилатими ракетами та дронами, зокрема під ударом було місто Калуш. Попередньо, жертв немає, однак влада ще не повідомляла про наслідки ударів "Калібрів". 