Росіяни атакували Хмельницький: у місті сталися пожежі
- У ніч проти 3 вересня російська армія кілька разів атакувала Хмельницький, внаслідок чого сталися пожежі та пошкодження вікон у будинках.
- Повітряна тривога була оголошена о 04:42, а повторні вибухи пролунали о 06:10.
У ніч проти 3 вересня російська армія кілька разів вдарила по Хмельницькому. Внаслідок атаки є загоряння. Сталося кілька пошкоджень.
Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Хмельницького Олександра Симчишина.
Які наслідки російської атаки по Хмельницькому?
Уночі та зранку у Хмельницькому лунали вибухи через ворожу атаку. По цілях працювала протиповітряна оборона. Жителі чули кілька вибухів.
Повітряну тривогу в Хмельницькому районі оголосили о 04:42. В цей час в небі фіксувалися російські крилаті ракети. Повторні потужні вибухи пролунали о 06:10.
За кілька годин до атаки крилатими ракетами ворог атакував Хмельницький "Шахедами". Близько 03:10 міська влада повідомила, що відомо про перші наслідки через обстріл.
На жаль, в результаті терористичної атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки. Також є пошкоджені вікна у будинках,
– написав міський голова Хмельницького.
Як зазначили в обласній військовій адміністрації, зранку повідомлень про потерпілих або загиблих у місті не було. Додаткову інформацію обіцяють надати згодом.
Важливо: оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеки, загрози ударних БпЛА, а також про наслідки ударів ворога та інші важливі новини читайте у нашому телеграмі.
Де атакували росіяни сьогодні?
- Вночі уламки російського БпЛА впали в Деснянському. Попередньо обійшлося без наслідків, на місці працювали відповідальні служби.
- У Кіровоградській області дронами атаковано Знам'янську громаду, зокрема об'єкти Укрзалізниці. Постраждала також енергетична інфраструктура. 5 людей отримали травми, їхньому життю нічого не загрожує.
- У Вишгороді через російський обстріл сталося загоряння між житловими багатоповерхівками, пошкоджено автомобіль та скління будинків. Минулося без потерпілих.
- Росія атакувала Івано-Франківську область крилатими ракетами та дронами, зокрема під ударом було місто Калуш. Попередньо, жертв немає, однак влада ще не повідомляла про наслідки ударів "Калібрів".