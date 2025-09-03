У ніч проти 3 вересня російська армія кілька разів вдарила по Хмельницькому. Внаслідок атаки є загоряння. Сталося кілька пошкоджень.

Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Хмельницького Олександра Симчишина.

Дивіться також Росія вкотре масовано атакує Україну з повітря: що відомо про наслідки

Які наслідки російської атаки по Хмельницькому?

Уночі та зранку у Хмельницькому лунали вибухи через ворожу атаку. По цілях працювала протиповітряна оборона. Жителі чули кілька вибухів.

Повітряну тривогу в Хмельницькому районі оголосили о 04:42. В цей час в небі фіксувалися російські крилаті ракети. Повторні потужні вибухи пролунали о 06:10.

За кілька годин до атаки крилатими ракетами ворог атакував Хмельницький "Шахедами". Близько 03:10 міська влада повідомила, що відомо про перші наслідки через обстріл.

На жаль, в результаті терористичної атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки. Також є пошкоджені вікна у будинках,

– написав міський голова Хмельницького.

Як зазначили в обласній військовій адміністрації, зранку повідомлень про потерпілих або загиблих у місті не було. Додаткову інформацію обіцяють надати згодом.

Важливо: оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеки, загрози ударних БпЛА, а також про наслідки ударів ворога та інші важливі новини читайте у нашому телеграмі.

Де атакували росіяни сьогодні?