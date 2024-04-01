"Здай чоловіка в ТЦК – отримай нагороду": окупанти ширять новий фейк у мережі

Російські загарбники продовжують ширити у мережі фейки, щоб дискредитувати українську армію та військово-політичного командування. Цього разу росіяни вигадали, що в Україні жінки можуть отримати "нагороду", здавши свого чоловіка в ТЦК.

Як докази своїх слів окупанти наводять фото, де нібито зображені жінки, що "отримали подяки за здачу своїх чоловіків у ТЦК та СП". Чому це фейк окупантів і звідки пішло фото насправді – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Окупанти ширять нові фейки про ТЦК в Україні

У пропагандистському телеграм-каналі "Насправді" опублікували інформацію, що нібито 26 березня у Лозовій Харківської області керівник місцевого військкомату вручав нагороди жінок, які здали своїх чоловіків ТЦК.

Окупанти кажуть, що нібито за інформацією Лозівського ТЦК та СП, "жінки не могли більше продовжувати покривати ухилянтів і почали вимагати від них іти захищати свою країну".

Водночас коли їхні чоловіки начебто відмовилися, то "дружини викликали військкомів". Після такого, як стверджують окупанти, "жінок вирішили нагородити за заслуги перед ТЦК".

Крім того, цей російський телеграм-канал опублікував фото із жінками, які буцімто отримали нагороди від ТЦК. Зокрема, на фото зображені жінки із подяками й квітами.



Фото з жінками, які нібито отримали нагороди за "здачу чоловіків в ТЦК" у Лозовій / Фото з російських телеграм-каналів

Цей пост також поширив у себе пропагандистський телеграм-канал "Мир сегодня с "Юрий Подоляка"", який має майже 2,8 мільйона підписників. Автор каналу цинічно написав, що "впевнений, що ці дами із задоволенням отримають гроші й за смерть своїх "благовірних" і поїдуть будувати нове життя до Європи з новим чоловіком".

Росіяни взяли фото з поста Лозівської міськтергромади

Насправді окупанти зганьбилися, адже просто приписали інформацію до фото, яке взяли із фейсбук-сторінки Лозівської міської територіальної громади. Так, у дописі від 25 березня зазначено, що у Лозівській громаді відзначили причетних до заходів з вшанування пам'яті полеглих захисників.

На фото, яке ширили росіяни, зображені насправді жінки, які брали участь у виконанні масштабного проєкту з ушанування пам’яті полеглих Героїв. Крім того, у проєкті брали участь і рідні полеглих захисників, які попри власне горе, знаходили у собі сили долучатися до робіт зі збору інформації, її упорядкування та узагальнення.

Таким чином, окупанти знову вигадали фейк, приплели до нього інформацію і поширили серед своїх "сміттярок". Хоча насправді вся правда полягає в зовсім іншому.