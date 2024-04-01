"Сдай мужчину в ТЦК – получи награду": оккупанты распространяют новый фейк в сети

Российские захватчики продолжают распространять в сети фейки, чтобы дискредитировать украинскую армию и военно-политическое командование. На этот раз россияне придумали, что в Украине женщины могут получить "награду", сдав своего мужа в ТЦК.

В качестве доказательств своих слов оккупанты приводят фото, где якобы изображены женщины, что "получили благодарности за сдачу своих мужей в ТЦК и СП". Почему это фейк оккупантов и откуда пошло фото на самом деле – читайте в материале 24 Канала.

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Оккупанты распространяют новые фейки о ТЦК в Украине

В пропагандистском телеграм-канале "На самом деле" опубликовали информацию, что якобы 26 марта в Лозовой Харьковской области руководитель местного военкомата вручал награды женщинам, которые сдали своих мужей ТЦК.

Оккупанты говорят, что якобы по информации Лозовского ТЦК и СП, "женщины не могли больше продолжать покрывать уклонистов и начали требовать от них идти защищать свою страну".

В то же время когда их мужья якобы отказались, то "жены вызвали военкома". После такого, как утверждают оккупанты, "женщин решили наградить за заслуги перед ТЦК".

Кроме того, этот российский телеграм-канал опубликовал фото с женщинами, которые якобы получили награды от ТЦК. В частности, на фото изображены женщины с благодарностями и цветами.



Фото с женщинами, которые якобы получили награды за "сдачу мужчин в ТЦК" в Лозовой / Фото из российских телеграм-каналов

Этот пост также распространил у себя пропагандистский телеграм-канал "Мир сегодня с "Юрий Подоляка"", который имеет почти 2,8 миллиона подписчиков. Автор канала цинично написал, что "уверен, что эти дамы с удовольствием получат деньги и за смерть своих "благоверных" и поедут строить новую жизнь в Европу с новым мужем".

Россияне взяли фото с поста Лозовской гортеробщины

На самом деле оккупанты опозорились, ведь просто приписали информацию к фото, которое взяли с фейсбук-страницы Лозовской городской территориальной общины. Так, в посте от 25 марта указано, что в Лозовской общине отметили причастных к мероприятиям по чествованию памяти павших защитников.

На фото, которое распространяли россияне, изображены на самом деле женщины, принимавшие участие в выполнении масштабного проекта по чествованию памяти павших Героев. Кроме того, в проекте участвовали и родные павших защитников, которые несмотря на собственное горе, находили в себе силы участвовать в работах по сбору информации, ее упорядочения и обобщения.

Таким образом, оккупанты снова придумали фейк, приплели к нему информацию и распространили среди своих "мусорников". Хотя на самом деле вся правда заключается в совсем другом.