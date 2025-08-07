Висадка росіян у Корабельному районі Херсона наразі є малореальним сценарієм. Втім, є підозра, що росіяни готують таку операцію.

Зокрема, як свідчення цих намірів називається атака на міст, який з’єднує материкову частину Херсона з мікрорайоном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Чи можуть росіяни висадитися у мікрорайоні Корабел?

"Сценарій, що противник зараз намагатиметься висадитися у мікрорайоні Острів (Корабел), з військової точки зору наразі – це дуже сумнівний сценарій. Тому що перед тим, як підійти до мікрорайону Острів, ворогу необхідно подолати декілька водних проток, пройти декілька островів, і це доволі непросто сьогодні. Сили оборони України відпрацьовують по всіх штурмових і форсувальних групах, які противних намагається запустити на наш берег. Щоб від одного берега до другого ворог доплив, необхідний час. І за цей час можна виявити всі ці штурмові групи ворога. Тому що ми не будемо теж сидіти, склавши руки, і чекати, що противник висадиться на наш берег і почне захоплювати райони міста. Озвучувати цей сценарій зараз – це як розповідати різні сценарії про якісь малореальні події поки що", – наголосив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Також він зазначив, що навіть ймовірна спроба десантування з повітря виглядає малореальною, адже гелікоптер має наблизитися до лінії фронту, де його одразу можуть виявити та ліквідувати українські сили. Волошин згадав про провальну спробу такого десанту у Гостомелі на початку повномасштабного вторгнення, а нині українська оборона набагато сильніша.

Речник наголосив: Сили оборони уважно відстежують ситуацію та готові діяти ще на етапі підготовки противника до будь-якої атаки. Українська розвідка наразі не бачить, щоб у росіян було достатньо сил і засобів для масованих штурмових дій на цьому напрямку.

Ми будемо ворога бити на вихідних районах – звідки вони будуть виходити для штурмів, для форсування,

– підкреслив Волошин.

Водночас ситуація на цьому напрямку залишається напруженою. Протягом минулої доби російська армія здійснила:

280 атак дронами-камікадзе;

9 авіаударів керованими бомбами по Херсону;

8 атак з використанням баражуючих боєприпасів типу "Молнія", "Ланцет" та "Привіт-82";

Непроста ситуація і на островах у дельті Дніпра – за минулу добу відбулися три бойових зіткнення на острові Білогорудів, один – на Великому Вільховому, були зіткнення на Антонівських мостах – залізничному та автомобільному.

Російські війська також регулярно обстрілюють район Корабел артилерією, авіабомбами та дронами Місцева влада продовжує евакуацію цивільного населення з мікрорайону після обстрілу автомобільного мосту.