Техногенна катастрофа та новий екоцид: якими можуть бути наслідки підриву "Кримського титану"

Російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч проти 6 червня, спровокувавши екологічну катастрофу на півдні України. Нині вони активно мінують ще й підприємство "Кримський титан".

Якщо у випадку з ГЕС загроза передовсім була пов'язана з підтопленнями нижче дамби, а також з посухою вище неї, то в разі підриву "Титану" варто бути готовим і до хімічних загроз. Про те, якою є ситуація сьогодні й до чого варто готуватися – у матеріалі 24 Каналу.

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Росіяни мінують "Кримський титан"

Підрозділи інженерних військ російської окупаційної армії вже декілька днів продовжують мінувати цехи підприємства "Кримський титан". Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Мова про ті цехи, які досі продовжують працювати. Крім того, окупанти закладають вибухівку на заводській та прилеглій території.

Потенційний теракт на "Кримському титані" стане великою техногенною катастрофою. Адже на холодильному обладнанні "Кримського титану" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку.

В українсько-кримськотатарському партизанському руху "Атеш" також підтвердили інформацію про мінування підприємства.

"На "Титан" завезли аміак. Зараз стоїть у цистернах на залізничних шляхах. Триває активне вивезення обладнання з заводу в бік Криму", – розповіли кримські партизани.

Якими можуть бути потенційні загрози

Кандидат хімічних наук Гліб Репіч під час стріму на 24 Каналі розповів, що підприємство "Кримський титан" займається переробкою титанової руди. Це дуже стійкий метал, який потрібно руйнувати для отримання діоксиду титану.

Для того, щоб руйнувати цю руду, там використовують сульфатну кислоту. У величезних кількостях. Це суперїдка речовина, небезпечна дуже. Вона не є токсичною, але вона суперїдка й розчиняє все, на що потрапляє,

– пояснив Гліб Репіч.

Він відзначає, що сульфатна кислота не є леткою речовиною. Мовляв, у разі підриву "Кримського титану" можна не боятися "величезної токсичної хмари, яка вбиватиме все наповал".

"Наслідки не будуть, наприклад, такими як на підприємствах, що виготовляють хлор. Ось там наслідки справді будуть катастрофічними. Адже хлор – це газ. Якщо він піде хмарою на якийсь населений пункт – це повне "фаталіті", – каже кандидат хімічних наук.

Гліб Репіч: як уберегтися від хімічної та ядерної загрози – дивіться відео

Фахівець переконаний, що наслідки від можливого теракту на "Кримському титані" для людей будуть значно легшими, ніж від підприємства, що виробляє хлор. Втім, наслідки для екології будуть колосальними.

По-перше, ця кислота розіллється довкола станції. Що зробить цю землю непридатною ні до чого взагалі. Якось потім це рекультивувати, щось зробити – це величезні гроші й час,

– заявив Гліб Репіч.

Є й ще один момент, який вже відчували на собі українці. Мовиться про ситуацію, коли через висохлі ставки-відстійники заводу почала випаровуватися сульфатна кислота. Тоді наслідки цих випарів відчули на собі жителі прилеглих територій.

"Тобто, ви бачите – воно може випадати у вигляді кислотних опадів. Це дуже погано. Адже це екологічний ефект і ці випари з вітром можуть розповсюджуватися на сотні кілометрів", –пояснив науковець.

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Як уберегтися від можливої загрози

Людям, які живуть поряд з заводом "Кримський титан" кандидат хімічних наук радить підготуватися до евакуації. Адже в разі, якщо на підприємстві таки станеться теракт, то варто бути готовим швидко евакуюватися.

Ті ж самі поради – у будь-якому разі зібрати тривожну валізку. І взагалі я б радив людям, які живуть біля хімічних підприємств великих, не лише "Кримський титан", мати протигаз,

– порадив Гліб Репіч.

Він підкреслив, що в разі, коли в таке підприємство влучить ракета абощо, наявність протигаза очевидно буде не зайвою.

Підприємство "Кримський титан" на півночі Криму: дивіться карту

Росіяни вже проводять евакуацію

За інформацією ГУР Міноборони, в окупованому Армянську на півночі Кримського півострова росіяни вже готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення.

Через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутність води в Північно-Кримському каналі процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня,

– наголошують розвідники.

Відновити роботу бодай у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. Тож у тимчасово окупованому Армянську обговорюють ймовірну зупинку "Кримського титану". Це все відбувається на тлі подальших мінувань території підприємства.

Та мінують росіяни не лише "Кримський титан". Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв в ефірі 24 Каналу розповів, що так само замінованими є всі поля в Красноперекопському районі.

"Наскільки мені відомо, нині завод працює, і використовують його для потреб російської армії. Тому не можу сказати, чи мінували вони сам завод, але відомо, що росіяни замінували ті самі відстійники. Адже вони мілководні й їхній перетин не склав би проблем для Сил оборони України", – зазначив Ескендер Барієв.

Ескендер Берєів про мінування в Криму: дивіться відео

Партизани з руху "Атеш" також підтвердили, що в Армянську окупаційна адміністрація складає списки бюджетників та їхніх сімей. Їх можуть евакуювати з міста.

Вони так бояться українського наступу, що готові до чергового екоциду, аби йому запобігти. Нічого їм не вдасться,

– запевнили кримські партизани.

Чи знають кримчани достовірну інформацію

Кандидат хімічних наук Гліб Репіч акцентував, що порада щодо евакуації буде актуальною на територіях, де нормально функціонує влада. Мовляв, окупанти навіть у разі теракту на "Кримському титані" можуть нічого не повідомити місцевому населенню.

Схожий випадок ми вже бачили на лівому березі Херсонської області. Коли після підриву Каховської ГЕС люди на окупованій частині області залишилися сам на сам з наслідками цієї трагедії.

Ескендер Барієв зауважив, що кримчани, які підтримують Україну, намагаються дивитися українське телебачення. У такий спосіб вони й дізнаються актуальну інформацію.

Також вони запитують і в нас, чи можемо ми їм підтвердити певну інформацію. Так само вони й з нами діляться якоюсь інформацією, якщо мають таку,

– підкреслив член Меджлісу.

Втім, значна частина людей, які нині живуть на окупованому Кримському півострові, дивляться російське телебачення. Тож до них уся інформація надходить спотвореною.