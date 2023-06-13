Техногенная катастрофа и новый экоцид: какими могут быть последствия подрыва "Крымского титана"

Российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, спровоцировав экологическую катастрофу на юге Украины. В настоящее время они активно минируют еще и предприятие "Крымский титан".

Если в случае с ГЭС угроза прежде всего была связана с подтоплениями ниже дамбы, а также с засухой выше нее, то в случае подрыва "Титана" следует быть готовым и к химическим угрозам. О том, какова ситуация сегодня и к чему стоит готовиться – в материале 24 Канала.

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Россияне минируют "Крымский титан"

Подразделения инженерных войск российской оккупационной армии уже несколько дней продолжают минировать цеха предприятия "Крымский титан". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Речь идет о тех цехах, которые все еще продолжают работать. Кроме того, оккупанты закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории.

Потенциальный теракт на "Крымском титане" станет большой техногенной катастрофой. Ведь на холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака.

В украинско-крымскотатарском партизанском движении "Атеш" также подтвердили информацию о минировании предприятия.

"На "Титан" завезли аммиак. Сейчас стоит в цистернах на железнодорожных путях. Идет активный вывоз оборудования с завода в сторону Крыма", – рассказали крымские партизаны.

Какими могут быть потенциальные угрозы

Кандидат химических наук Глеб Репич во время стрима 24 Канала рассказал, что предприятие "Крымский титан" занимается переработкой титановой руды. Это очень стойкий металл, который нужно разрушать для получения диоксида титана.

Для того чтобы разрушать эту руду, там используют сульфатную кислоту. В больших количествах. Это супередкое вещество, опасное очень. Оно не токсичное, но оно супередкое и растворяет все, на что попадает,

– объяснил Глеб Репич.

Он отмечает, что сульфатная кислота не является летучим веществом. Мол, в случае подрыва "Крымского титана" можно не бояться "огромного токсического облака, которое будет убивать все наповал".

"Последствия не будут, например, такими как на предприятиях, производящих хлор. Вот там последствия действительно будут катастрофическими. Ведь хлор – это газ. Если он пойдет облаком на какой-то населенный пункт – это полное "фаталити", – говорит кандидат химических наук.

Глеб Репич: как уберечься от химической и ядерной угрозы – смотрите видео

Специалист убежден, что последствия возможного теракта на "Крымском титане" для людей будут значительно легче, чем от производящего хлор предприятия. Впрочем, последствия для экологии будут колоссальными.

Во-первых, эта кислота разольется вокруг станции. Что сделает эту землю непригодной ни для чего вообще. Как-то потом это рекультивировать, что-то сделать – это огромные деньги и время,

– заявил Глеб Репич.

Есть еще один момент, который уже чувствовали на себе украинцы. Речь идет о ситуации, когда из-за высохших прудов-отстойников завода начала испаряться сульфатная кислота. Тогда последствия этих испарений почувствовали жители близлежащих территорий.

"То есть вы видите - оно может выпадать в виде кислотных осадков. Это очень плохо. Ведь это экологический эффект и эти испарения с ветром могут распространяться на сотни километров", – объяснил ученый.

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Как уберечься от возможной угрозы

Людям, живущим рядом с заводом "Крымский титан", кандидат химических наук советует подготовиться к эвакуации. Ведь в случае, если на предприятии произойдет теракт, то стоит быть готовым быстро эвакуироваться.

Те же советы – в любом случае собрать тревожный чемоданчик. И вообще я бы советовал людям, живущим возле химических предприятий крупных, не только "Крымский титан", иметь противогаз,

– посоветовал Глеб Репич.

Он подчеркнул, что в случае, когда в такое предприятие попадет ракета или что-либо, наличие противогаза очевидно будет не лишним.

Предприятие "Крымский титан" на севере Крыма: смотрите карту

Россияне уже проводят эвакуацию

По информации ГУР Минобороны, в оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местное население.

Из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня,

– отмечают разведчики.

Возобновить работу хотя бы на минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным. Так что во временно оккупированном Армянске обсуждают вероятную остановку "Крымского титана". Это все происходит на фоне последующих минирований территории предприятия.

Но минируют россияне не только "Крымский титан". Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в эфире 24 Канала рассказал, что так же заминированы все поля в Красноперекопском районе.

"Насколько мне известно, сейчас завод работает, и используют его для нужд российской армии. Поэтому не могу сказать, минировали ли они сам завод, но известно, что россияне заменяли те же отстойники. Ведь они мелководные и их пересечение не составило бы проблем для Сил обороны Украины", – отметил Эскендер Бариев.

Эскендер Береев о минировании в Крыму: смотрите видео

Партизаны из движения "Атеш" также подтвердили, что в Армянске оккупационная администрация составляет списки бюджетников и их семей. Их могут эвакуировать из города.

Они так боятся украинского наступления, что готовы к очередному экоциду, чтобы его предотвратить. Ничего им не удастся,

– заверили крымские партизаны.

Знают ли крымчане достоверную информацию

Кандидат химических наук Глеб Репич акцентировал, что совет по эвакуации будет актуален на территориях, где нормально функционирует власть. Мол, оккупанты даже в случае теракта на "Крымском титане" могут ничего не сообщить местному населению.

Похожий случай мы уже видели на левом берегу Херсонской области. Когда после подрыва Каховской ГЭС люди на оккупированной части области остались один на один с последствиями этой трагедии.

Эскендер Бариев отметил, что крымчане, поддерживающие Украину, пытаются смотреть украинское телевидение. Таким образом они узнают актуальную информацию.

Также они спрашивают у нас, можем ли мы им подтвердить определенную информацию. Так же они и с нами делятся какой-то информацией, если имеют такую,

– подчеркнул член Меджлиса.

Впрочем, значительная часть людей, сейчас живущих на Крымском полуострове, смотрят российское телевидение. Так что к ним вся информация поступает искаженной.