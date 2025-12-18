Троє російських прикордонників перетнули територію Естонії приблизно на 20 хвилин, – Bloomberg

Троє російських прикордонників перетнули кордон з Естонією поблизу річки Нарва приблизно на 20 хвилин. Естонія викличе посла Росії в Таллінні, аби обговорити цей інцидент.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Що відомо про перетин росіянами естонського кордону?

За інформацією видання, 17 грудня близько 10:00 естонські прикордонники помітили кількох російських прикордонників поблизу річки Нарва.

На відео, опублікованому естонською поліцією та прикордонною службою видно, як російське судно зупинилось біля кам'яної дамби, троє прикордонників вийшли на берег та пройшлись вздовж споруди. Згодом вони вирушили назад на російську сторону. Відомо, що на території Естонії вони пробули 20 хвилин.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що загрози для країни наразі немає. Однак за його словами, поки що неможливо визначити, чи був цей епізод випадковим, чи свідомою провокацією. Також міністр зазначив, що прикордонні патрулі в районі порушення кордону вже посилили.

Водночас прикордонне відомство країни заявило, що зустріч естонських та російських посадовців щодо цього інциденту вже заплановано на четвер, 18 грудня. Також Естонія викличе посла Росії в Таллінні.

Видання зазначає, що ця подія посилила занепокоєння щодо національної безпеки Естонії – країни-члена Європейського Союзу та НАТО. Відомо, що Естонія, як і її союзники, значно посилила свою оборону після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До слова, минулого тижня Генсек НАТО Марк Рютте попереджав, що Росія активізує таємну кампанію проти країн Альянсу і не виключено, що протягом наступних п'яти років вона може наважитись на атаку однієї з них.

Відомо, що Росія та Естонія вже тривалий час не можуть ратифікувати договір про державний кордон. Більша його частина проходить по річці Нарва, однак порушення 17 грудня сталось на невеликій ділянці суходолу, де естонська територія виходить за межі річки.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зауважив, що саме так виглядає гібридна війна. Мовляв, Росія слідом за кабельними й дроновими диверсіями, продовжує "промацувати реакцію НАТО".

Російські прикордонники на території Естонії: дивіться відео

Росія перевіряє кордони Естонії: що відомо?